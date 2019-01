Taakstraf geëist voor verdacht pakket bij provinciehuis Flevoland

Het OM heeft vrijdag taakstraffen van tachtig uur geëist tegen vijf mensen die in oktober vorig jaar een verdacht pakket achterlieten bij het provinciehuis van Flevoland in Lelystad. Na de vondst van het pakket werd het provinciehuis urenlang ontruimd. Het vijftal plaatste de verdachte doos als protest tegen het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Het pakket verscheen op een maandagochtend eind oktober op de stoep van het provinciehuis. De Explosieven Opruimingsdienst rukte uit om zeker te stellen dat er geen bom in de doos zat. In de tussentijd werd het provinciehuis afgesloten, en konden er geen treinen rijden over meerdere sporen van het vlakbij gelegen station Lelystad.

Al snel bleek dat er geen explosieven in de doos zaten. In plaats daarvan bevatte het pakket een met nepbloed besprenkelde knuffel en een plastic zeis. Daarnaast lag in de doos een dildo, waarop de naam van gedeputeerde Harold Hofstra was geschreven. Hofstra is namens de provincie Flevoland verantwoordelijk voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. Daar loopt sinds oktober een campagne om ruim duizend herten af te schieten. Zo moet massale sterfte van de dieren door voedselgebrek tijdens de wintermaanden worden voorkomen.

‘Uit de hand gelopen grap’

De vijf verdachten hebben al toegegeven dat ze het pakket hebben neergelegd. Ze hingen ook spandoeken op met protestleuzen over de Oostvaardersplassen. Volgens hen was het hele gebeuren “een uit de hand gelopen grap”. Hun advocaten vragen om vrijspraak, omdat ze niets kwaads in de zin hadden met hun actie.

Het OM neemt het incident zwaarder op. De officier van justitie vindt dat er geen sprake was van een ludieke, maar van een “kwalijke, smakeloze en kinderachtige” actie. Omdat er in de samenleving veel angst is voor een aanslag, hadden de verdachten moeten weten dat hun initiatief voor veel onrust zou zorgen, aldus de officier.

Justitie wil dat de verdachten - twee mannen en drie vrouwen van tussen de 30 en 67 jaar oud - naast hun taakstraffen ook voorwaardelijke celstraffen van één maand krijgen. Het OM beschuldigt hen van poging tot dwang en het onbruikbaar maken van een gebouw. Voor het ophangen van de spandoeken mogen ze wat justitie betreft vrijuit gaan. Op 18 januari doet de rechtbank in Lelystad uitspraak.