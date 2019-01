Gevangenis Vught leent jihadistische boeken uit op terroristenafdeling

Gevangenen op de terroristenafdeling (TA) van de gevangenis in Vught kunnen daar boeken lenen met extremistische en jihadistische inhoud. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vrijdagochtend naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Het is de bedoeling dat gevangenen met extremistische opvattingen op de TA juist deradicaliseren.

Het gaat onder meer om boeken van de veertiende-eeuwse schriftgeleerde Ibn Kathir en van Ibn Tajmijja, een grote inspiratiebron voor terreurbewegingen als Al-Qaeda. De werken moedigen het voeren van een heilige oorlog aan, stellen dat Joden en christenen moeten worden onderworpen en maken onderscheid tussen ‘echte’ en ‘niet-echte’ moslims.

Hoe de gevangenis ertoe is gekomen de boeken in kwestie aan te kopen, kon een woordvoerder van de DJI niet precies zeggen. Wel staat vast dat gevangenen zelf boeken kunnen bestellen of aandragen.

Boeken goedgekeurd

Een panel van deskundigen keurt de boeken voor ze in de gevangenisbibliotheek komen, zegt de woordvoerder. Daarbij beoordelen de experts ook of de boeken specifiek verboden moeten worden voor de TA, waar een strenger regime geldt dan in de rest van de gevangenis. De extremistische titels zijn volgens de DJI-woordvoerder volledig door de ballotage gekomen.

Op de TA zitten veroordeelde terroristen, maar ook mensen die verdacht worden van een terroristisch misdrijf. Het regime op de afdeling is streng. Gevangenen worden zo veel mogelijk weggehouden van elkaar en van de buitenwereld, om zo de verspreiding van extremistisch gedachtegoed te voorkomen. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zit er zijn levenslange gevangenisstraf uit.

Het CDA en de PVV spreken in De Telegraaf hun onbegrip uit over de beschikbaarheid van de jihadistische lectuur op de TA. “Deze boeken moeten worden verwijderd”, zegt CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Beide partijen zeggen Kamervragen te gaan stellen. VVD-Kamerlid Foort van Oosten is terughoudender: “We kunnen moeilijk ieder boek uitpluizen op aanstootgevende teksten om die weg te halen.”