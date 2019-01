SecurCash krijgt uitstel van betaling

Geldtransporteur SecurCash heeft van de rechter vrijdag uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf krijgt daarmee de tijd om orde op zaken te stellen en de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken.

Maar de kans dat die er komt is uitgesloten, zegt directeur Mario Koevoets nu al. Naar verwachting en meer waarschijnlijk zal SecurCash op korte termijn opnieuw een faillissementsaanvraag doen.

Donderdag nog wees de rechtbank in Den Haag een faillissementsaanvraag af. De rechtbank stelde dat het bedrijf „voldoende liquide middelen” heeft om schuldeisers te betalen en als SecurCash de onderneming wilde opheffen, de directie er zelf maar de stekker uit moet trekken. De rechter kon „zich niet aan de indruk onttrekken” dat de faillissementsaanvraag is gebruikt om op eenvoudige wijze van zogeheten duurovereenkomsten af te komen, zoals personeelscontracten.

Een ‘prepackfaillissement’, waarbij de onderneming bij een snelle doorstart verlost is van onder meer personeelscontracten, is volgens de SecurCash-directeur niet aan de orde.

Onder de kostprijs

SecurCash verzorgt onder meer het transport van contant geld van en naar winkels als Kruidvat en Intertoys en doet dat naar eigen zeggen al jarenlang onder de kostprijs, daartoe door de markt gedwongen. Het Duitse moederbedrijf Diebold Nixdorf vult al jarenlang tekorten aan, waardoor er volgens SecurCash een schuld van ruim 17 miljoen euro is ontstaan.

Het bedrijf zegt via een faillissement „aantrekkelijker te zijn voor overnamekandidaten” en denkt daarmee de werkgelegenheid voor personeel veilig te kunnen stellen. Gesprekken van de afgelopen tijd om het bedrijf over te nemen zouden zijn stukgelopen op de schulden die SecurCash heeft, onder meer ten aanzien van Diebold.

Woensdag nog was het bedrijf stellig overtuigd failliet verklaard te worden, en waren al bewindvoerders aangesteld. Maar toen de rechter het faillissement niet uitsprak konden die formeel hun werk niet voortzetten. Nu het bedrijf in surseance is, kunnen de curatoren wel aan de slag, maar met een andere opdracht dan voor ogen was.

Noodpotje

Ondertussen speelt De Nederlandsche Bank (DNB) op de achtergrond een bijzondere rol. De toezichthouder was al enige tijd op de hoogte van de aankomende faillissementsaanvraag en legde druk op SecurCash om niet voor de feestdagen naar buiten te treden. DNB vreesde dat winkels overvaldoelwit zouden worden als bekend werd dat er grote hoeveelheden contant geld bleven liggen. In ruil vroeg DNB de Nederlandse banken om met een noodpotje te komen om het personeel van SecurCash te laten doorwerken en zelfs een bonus in het vooruitzicht te stellen. Dat gebeurde.

Rond de feestdagen werd er geld geleverd en opgehaald, maar sinds 1 januari en in afwachting van de uitspraken rond het faillissement, lag het geldtransport stil. Vrijdag gingen de geldwagens weer de weg op.

Dit bericht is op vrijdag 4 januari om 12.40 uur geactualiseerd.