‘Gegevens Duitse politici op internet na datalek’

Hackers hebben de persoonlijke gegevens van honderden Duitse politici online gezet. Dat melden Duitse media, waaronder het ARD-programma Tagesschau en de lokale partner rbb, op vrijdag. De privé-informatie - telefoonnummers, brieven, informatie over creditcards en bankrekeningen, adressen - wordt gedeeld op een Twitteraccount.

De getroffen politici zijn leden van de Bondsdag, het Duitse parlement, uit bijna alle partijen: CDU, CSU, SPD, die Grüne, de Linkspartei en FDP. Alleen de gegevens van de parlamentatiërs van Alternative für Deutschland zijn (nog) niet gedeeld. Ook politici van regionale parlementen en het Europese parlement zijn getroffen, schrijft Bild.

Een woordvoerder van Die Linke heeft aan persbureau Reuters bevestigd dat gegevens van leden, onder wie partijleider Dietmar Bartsch, gelekt zijn.

Hackers onbekend

Volgens de krant dateert het datalek zelf van oktober 2018. Het gebruikte Twitterprofiel is al sinds de zomer van 2017 actief. Het is vanaf december vorig jaar ‘ingezet’ om de gegevens van de Duitse politici te delen: vanaf enkele dagen voor Kerst zijn dagelijks nieuwe gegevens openbaar gemaakt.

Het is nog niet bekend wie achter het datalek zit. Ook is het volgens ARD nog gissen naar het motief van de daders, die volgens de journalisten “alles op internet lijken te hebben geplaatst wat ze maar in handen kregen”. Zo lijkt het erop dat de hackers niet specifiek op zoek waren naar politiek gevoelige documenten, en sommige documenten zijn jaren oud.

Het Twitteraccount waarop de informatie wordt verspreid - ARD vermeldt dat specifieke profiel niet - zou ruim 16.000 volgers hebben en vanuit Hamburg worden bestierd. De gelekte gegevens zijn nog altijd online te bekijken, schrijft een journalist van Bild op Twitter.