Gegevens Duitse politici gelekt. Wat weten we?

1 Welke gegevens zijn online gezet?

Het gaat vooral om persoonlijke informatie van (landelijke) politici van bijna alle Duitse partijen: CDU, CSU, SPD, die Grüne, Die Linke en FDP. Alleen de gegevens van de parlementariërs van het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) zijn (nog) niet gedeeld. De informatie – soms vele jaren oud, soms een paar maanden – strekt van mobiele nummers tot contactgegevens uit telefoons. Van bepaalde politici staan ook fragmenten van Twitter- en Facebookchats online, of bijvoorbeeld privéfoto’s en audio van voicemails. Gezien de grabbelton aan informatie, deels bekeken door NRC, is het onwaarschijnlijk dat de hack slechts op één centraal punt heeft plaatsgevonden. Sommige documenten wijzen erop dat ook persoonlijke online opslagruimtes van politici zijn gehackt, wellicht met elders buitgemaakte wachtwoorden. De autoriteiten kunnen nog niets zeggen over de wijze waarop daders te werk gingen.

2 Is er politiek gevoelige informatie gelekt?

Op het eerste oog lijkt dit niet het geval, benadrukt het kantoor van bondskanselier Merkel. Ook de Duitse omroep die het lek donderdag als eerste onthulde, RBB, zegt geen politiek gevoelige informatie te hebben gezien. Maar de databerg is groot en doorzoeken is dermate bewerkelijk dat op een later tijdstip alsnog brisante dingen kunnen opduiken. Ook vervelend voor betrokkenen: persoonlijke gegevens, zoals gepubliceerde kopieën van identiteitskaarten en IBAN-nummers, kunnen gebruikt worden voor identiteitsfraude.

3 Wie kan er achter deze actie zitten?

Dat is nog niet bekend. De gegevens zijn sinds december druppelsgewijs verspreid via een inmiddels geblokkeerd anoniem Twitteraccount. De data en kopieën ervan zijn echter nog op allerlei servers te vinden. Verder is er vooral veel onbewezen speculatie, bijvoorbeeld over betrokkenheid van Rusland.