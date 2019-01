Europese grenzen veel minder vaak illegaal overgestoken

Het aantal keer dat migranten de Europese grenzen zonder de juiste papieren overstaken, ligt op het laagste punt in vijf jaar. Vorig jaar staken migranten zo’n 150.000 keer illegaal de grens over, 92 procent minder dan tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015. Dit blijkt uit cijfers die de Europese grenscontroledienst Frontex vrijdag heeft gepubliceerd.

De enorme afname is volgens Frontex het directe gevolg van de afname in migranten die via de Middellandse Zee Italië proberen te bereiken, waar 80 procent minder illegale grensovergangen zijn genoteerd. Enkele weken geleden publiceerde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ook al cijfers die laten zien dat meer dan vijf keer zo weinig migranten deze route kozen tussen 1 januari en 21 december 2018, als in dezelfde periode in 2017.

In Spanje daarentegen, zijn meer migranten via de Middellandse Zee aangekomen. In 2018 kwamen hier 57.000 migranten aan land, tweemaal zoveel als in 2017. Hiermee is de route plots het meestgebruikte traject voor migranten naar Europa in jaren geworden.

Twee weken lang wist reddingsschip Sea Watch 3 niet waar zij aan kon meren. De zoektocht naar een veilige haven van de Sea Watch 3

Beleid

Vermoedelijk heeft de verschuiving te maken met het beleid van de relatief jonge regeringen van Spanje en Italië. Waar de populistische regering van Italië pleit voor dichte grenzen, opent de nieuwe socialistische premier van Spanje juist de armen voor migranten. Ook worden veel migranten die vanuit Noord-Afrika naar Europa willen vertrekken, tegengehouden in Libië.

Frontex heeft afgelopen jaar ook voor het eerst de identiteit van de ongedocumenteerde migranten vastgelegd. Volgens dit onderzoek is bijna één op de vijf minderjarig, of stelt dat te zijn. Verder is het overgrote deel man, slechts 18 procent van de migranten die zonder papieren Europa binnen probeert te komen, is vrouw.