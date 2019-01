Deze kolibrie kan beter vechten dan drinken

Een snavel als wapen. In de Zuid-Amerikaanse tropen leven kolibriesoorten waarvan de mannetjes dolkvormige snavels hebben, met tanden die als weerhaken naar achter gericht zijn. Daarmee kunnen ze goed rivalen steken of bij de veren grijpen voor een potje luchtworstelen. Nectar uit bloemen zuigen gaat minder efficiënt, denken onderzoekers. Jarenlang filmden zij het drink- en vechtgedrag van kolibries met hogesnelheidscamera’s, schrijven ze in Integrative Organismal Biology. Lang werd gedacht dat kolibries en bloemen een perfect voorbeeld waren van co-evolutie, waarbij elke kolibrie een snavel en tong heeft die precies past in de kroonbuis van een specifieke bloemsoort. De kolibrie is zo verzekerd van voedsel en verspreidt stuifmeel voor de bloem.

De voedselconcurrentie is echter zo hoog in Zuid-Amerika, dat de kolibries hun snavel beter kunnen gebruiken om concurrenten af te schrikken. Dan hebben ze meer bloemen tot hun beschikking, ook al kunnen ze die niet perfect leegzuigen. Dit leiden de onderzoekers af uit de anatomie van de vogeltjes, het is nog niet met experimenten bevestigd.