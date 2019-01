Bom ontploft bij kantoor AfD, politie houdt rekening met aanslag

Voor de deur van het partijkantoor van Alternative für Deutschland (AfD) in het Duitse stadje Döbeln is donderdagavond een bom ontploft. De politie houdt rekening met een “politiek gemotiveerde misdaad” gericht tegen de anti-immigratiepartij, meldt de Duitse krant de Leipziger Volkszeitung.

Bij de explosie, rond 19.20 uur, vielen geen gewonden. Wel raakten het AfD-kantoor en twee geparkeerde bestelauto’s beschadigd. Van andere gebouwen in de buurt sneuvelden de ramen. Mogelijk is er vuurwerk afgegaan: getuigen zagen lichtflitsen die leken op die van siervuurpijlen.

Wat er precies is gebeurd, moet de politie nog onderzoeken. Maar het vermoeden bestaat dat er sprake was van een gerichte actie. Getuigen hebben volgens de Sächsische Zeitung gezien dat een man iets in een vuilcontainer stopte voor de deur van het partijkantoor. De container lag na de explosie in stukken op straat. Tegen de Leipziger Volkszeitung zegt de politie nog niet zeker te weten of het explosief in de vuilnisbak zat, of dat het ding kapot is gegaan door een ontploffing van buitenaf.

Wegrennende daders

Andere getuigen zagen vlak na de ontploffing de mogelijke daders wegrennen. Ze zouden in een gereedstaande auto zijn gesprongen, die er vervolgens vandoor ging. De politie is naar de verdachten op zoek. Niet duidelijk is om hoeveel personen het gaat. Aanhoudingen zijn er nog niet verricht.

Döbeln heeft een kleine 25.000 inwoners en ligt in de deelstaat Saksen, in het voormalige Oost-Duitsland. Bij de verkiezingen in 2017 werd AfD in Saksen de grootste. Alleen daar kreeg de rechtspopulistische partij dat voor elkaar. De Saksische afdeling van AfD deelde donderdagavond op Twitter een nieuwsbericht over het incident, maar had vrijdagmorgen verder nog niet gereageerd.