Boeddhistische rebellen Myanmar doden dertien agenten bij aanvallen

In Myanmar zijn vrijdag dertien politieagenten gedood en negen gewond geraakt tijdens aanvallen van boeddhistische guerillastrijders van het zogenoemde Arakan Army. 350 rebellen vielen vier politiebureaus in de westelijke staat Rakhine binnen, waar zij de agenten aanvielen en munitie en wapens stalen, meldt persbureau AFP.

De gevechten tussen de rebellen en veiligheidstroepen in de staat Rakhine zijn de afgelopen weken verergerd. Volgens een woordvoerder van de rebellen was de aanval een reactie op een recent militair offensief dat ook burgers zou hebben getroffen, schrijft persbureau Reuters.

Volgens de Verenigde Naties moesten tot eind vorig jaar al 2.500 burgers hun huizen ontvluchten. Vrijdag viert Myanmar de 71-jarige onafhankelijkheid van het land na 124 jaar Brits bewind. Of de aanvallen iets te maken hebben met deze feestdag is onduidelijk.

Autonomie

De Arakan Army is een rebellengroep die sinds 2009 strijdt voor meer autonomie van de Rakhine, de bevolkingsgroep die de meerderheid vormt in de gelijknamige deelstaat. In dezelfde regio heerst sinds 2012 een etnisch conflict tussen de boeddhistische en de kleinere islamitische bevolking. Honderdduizenden Rohingyamoslims zijn sindsdien gevlucht naar buurland Bangladesh.

Het leger in Myanmar kondigde in december nog een staakt-het-vuren van vier maanden af om een eind te maken aan andere gevechten tussen etnische groepen in het noorden en noordoosten van het land. Afgelopen zomer beschuldigden de Verenigde Naties de Myanmarese legertop van genocide in een rapport over het optreden van het leger tegen de Rohingya.