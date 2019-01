‘Biodynamisch licht remt dementieklachten’

Het nabootsen van natuurlijk daglicht remt dementieklachten. Zo begint een persbericht van het Eindhovense bedrijf Sparckel. De remming zou zijn aangetoond door wetenschappers van de GGZ Eindhoven. Het persbericht verwijst naar een publicatie in het „toonaangevende”Journal of Psychiatry and Cognitive Behaviour. Toonaangevend? Het is zo’n rooftijdschrift dat vrijwel alles publiceert, als de indiener betaalt.

Sparckel maakt lampen die ’s morgens aangloeien naar een helder wit daglicht en dan in de loop van de dag naar warmer, roder licht kleuren, om ’s avonds langzaam minder licht te geven. Alsof de zon opkomt en ondergaat, heel natuurlijk. Modern en hip, maar is het iets voor demente mensen?

Het onderzoek is gedaan bij 18 demente mensen die met neuro-psychiatrische problemen waren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Eindhoven. Het waren ernstig zieke mensen die flink onder de kalmerende en antipsychotische medicijnen zaten. Het persbericht veralgemeniseert echter naar alle dementiepatiënten: „één op de vijf Nederlanders”. Die zouden met biodynamisch licht de ontwikkeling van de ziekte kunnen afremmen.

In de woonkamer werden drie biodynamische lampen geplaatst. Het verschil tussen drie weken aan en drie weken uit werd gemeten. De verzorgenden die de gedragsenquêtes over hun cliënten invulden, waren niet geblindeerd voor het biodynamische licht.

Van de twaalf gemeten neuropsychiatrische symptomen veranderde er maar één duidelijk: ontremd gedrag (decorumverlies, waarbij demente mensen zich niet meer houden aan sociale normen) nam af van 1,2 tot 0,3 op een schaal van 0 tot 3. De onderzoekers houden het uiteindelijk op een tendens tot gedragsverbetering, maar om die te zien is veel goede wil nodig.