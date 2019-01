Zet dát maar op een tegeltje, de levenslessen van 2018

Het zal wel aan de geseculariseerde samenleving liggen, aan het digitale tijdperk of anders wel aan het feit dat je een millennial bent of juist in een midlifecrisis zit. Hoe dan ook zoeken we. Naar antwoorden op existentiële vragen, naar de zin van het leven, naar manieren om onszelf en de wereld te verbeteren. Er zijn cursussen voor, eindeloos veel boeken, scholen zelfs. Vanaf het moment dat de wekker gaat totdat we gaan slapen zijn we bezig grip te krijgen op het leven. En wie niet kan slapen nog langer. Ja, ook wie denkt dat niet te doen. Want niet te veel nadenken is tegenwoordig al een kunst.

Je kunt dikke filosofische boeken doorploeteren en er geen steek wijzer van worden. Je kunt soms ook in het voorbijgaan iets horen of lezen dat je de rest van je leven bijblijft. Mijn grootvader zei als hij een afslag had gemist en iemand vroeg waarom hij niet even omdraaide altijd: „Ik ga nooit weerom.” Misschien bedoelde hij er niets meer mee dan ‘ik rij graag een blokje om’. Maar in de familie werd het een levenswijsheid: gewoon doorgaan, niet terugkijken, als je iets wilt beleven moet je nieuwe wegen inslaan. Zoiets. Soms kom je verder met iets wat je opa zei dan met het verzamelde werk van Plato.

Vaak heb je trouwens meer aan een tip dan aan een levensles. Je kunt studenten in een huis met schurft beter vertellen dat ze hun lakens op 60 graden moeten wassen, dan ze aan te sporen op zoek te gaan naar hun authentieke zelf (al zijn er oude filosofen die daar ook weer praktische tips voor hadden – Diogenes masturbeerde in het openbaar).

De redactie Leven van NRC schrijft dag in dag uit over de stoffelijke en geestelijke zaken des levens. Van het kiezen van een naam voor een ongeboren kind tot het regelen van de uitvaart van een overleden moeder. Dat levert kleine handvatten en soms grote inzichten op. Die je kunt verwerpen, negeren of in je achterhoofd opslaan, tot ze een keer van pas komen. Je kunt ze achterlaten in 2018 of meenemen naar 2019.

Voor wie tegeltjes en scheurkalenders leuk vindt: hier een bloemlezing uit de verhalen en stukjes van het afgelopen jaar. En voor wie er niets mee wil (en dit op papier leest) één tip: met een oude krant kun je heel goed je ramen streeploos schoon krijgen.