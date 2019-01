Om onduidelijke redenen is deze pasta ontzettend trendy

Tientallen trendlijsten verslond ik, teneinde u hier up to speed te brengen over wat we gaan eten in dit kersverse jaar. Weet u wat als eerste opviel? Dat er weinig nieuws in stond. De grote lijnen zijn al jaren geleden ingezet. We gaan (1) meer planten eten en (2) juist minder dieren. We gaan (3) minder voedsel verspillen en (4) minder plastic gebruiken. Het zijn ontwikkelingen die je niet eens trends meer kunt noemen. Ze vormen een richting die we zijn ingeslagen. En dat is mooi, want hard nodig om onze planeet te behoeden voor de ratsmodee.

Tegelijkertijd hoeven we natuurlijk niet elk aangekondigd hippigheidje bloedserieus te nemen. Zelfs The New York Times schrijft dat je haar voorspellingen met een paar korrels zout moet nemen. De krant heeft het onder andere over cheese tea: groene of zwarte thee met bovenop een laagje gezoete of juist licht gezouten roomkaas. De kaasthee is geïmporteerd uit Taiwan en schijnt in San Francisco al een hit te zijn. Voor wie gewend is aan bullet proof koffie (koffie met een klont boter of dot kokosolie erin) misschien geen grote stap, maar met uw permissie gruwel ik er voorlopig nog even van.

Over kaas gesproken: ik las ergens dat het kaasplankje terugkomt, en dat is natuurlijk wél een verheugende zaak. Het kan daarbij ook om een veganistisch assortiment gaan, want er komen steeds meer plantaardige alternatieven voor kaas. Er komen überhaupt steeds meer plantaardige alternatieven voor zo’n beetje alles. ‘Pegan’ is een woord dat me voor het eerst opviel. Het staat voor paleo en vegan eten tegelijk. En net als vorig jaar heeft iedereen het over probiotische producten als kefir, kombucha en kimchi.

Hennep wordt getipt als nieuwe superfood. Smoothies, sapjes en cocktails zullen worden verrijkt met CBD-olie (het niet-psychoactieve deel van marihuana).

Iets wat ik niet in de trendlijsten terugvond, maar dat mij al een tijdje opvalt: nu steeds meer Amerikaanse staten marihuana legaliseren, is er groeiende aandacht voor koken met wiet (zie bijvoorbeeld de Netflix-kookshow Cooking on High). Alcohol is dan weer hartstikke uit (lees: er komen nog veel meer alcoholvrije drankjes op de markt).

‘In’ zijn: de Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse keuken, hotdogs, barbecue, luxe patisserie, paddestoelen, zeewier en tropisch fruit. Bij dat laatste doen foodmiles er blijkbaar even niet toe. Hetgeen ons brengt bij de verrassendste trendvoorspelling voor 2019: koken in aluminiumfolie. Terwijl aluminiumfolie toch bepaald niet milieuvriendelijk is, is het aantal zoekopdrachten naar ‘foil-pack dinners’ op Instagram in het laatste half jaar verachtvoudigd. Hoe retro.

Nu ja, het bewijst in elk geval maar weer eens hoe cyclisch mode is. Alles komt een keer terug. Ik ga u een recept geven voor een klassieke Italiaanse pasta, die een tijdje terug om onduidelijke redenen opeens ongelofelijk trendy werd: cacio e pepe.

Spaghetti cacio e pepe

(Voor 4 personen)

400 g spaghetti

4 tl zwarte peperkorrels

125 g gerijpte pecorino, fijngeraspt

Breng 4 liter water met 4 theelepels zout aan de kook en kook hierin de pasta beetgaar. Rooster de peperkorrels even in een koekenpan. Crush ze in een vijzel. Giet de pasta af, maar vang 250 ml van het kookwater op.

Doe de pasta terug in de pan en voeg de helft van het opgevangen kookwater plus de pecorino en peper toe. Zet op laag vuur en roer met een houten lepel tot kaas en kookwater een smeuïge saus vormen.

Voeg zo nodig meer kookwater toe. Serveer liefst op voorverwarmde borden.