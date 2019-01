Voer een belasting op kerosine in

De vervuiler moet betalen

„Vliegen is zeer vervuilend, terwijl dat niet in de prijs is inbegrepen. Een ticket moet de werkelijke kosten dekken, inclusief alle negatieve externe effecten. De vervuiler betaalt, dat vind ik erg logisch. Nu subsidiëren we in feite een vervuilende bezigheid door op kerosine geen belasting te heffen en tickets btw-vrij te houden.” Ivo Stumpe, campagneleider verkeer bij Milieudefensie, in Trouw

Hoog tijd, de luchtvaart wordt al een eeuw gesteund met subsidie en belastingvrijstelling

„Vliegen is alleen zo goedkoop doordat overheden wereldwijd de luchtvaartsector al vanaf het prille begin, een eeuw geleden, met honderden miljarden euro’s subsidie en belastingvoordelen hebben gesteund. (…) Belastingvrije kerosine levert de sector jaarlijks wereldwijd een geschat voordeel op van 60 miljard dollar.” Bart de Koning, journalist, in de Volkskrant

Nederland moet het initiatief nemen om wereldwijd accijns op kerosine te heffen

„Dit luchtvaartverdrag is door de klimaatverandering totaal verouderd. Laat Nederland als groene koploper het initiatief nemen”. Jan Paternotte, Tweede Kamerlid (D66), samen met Chris Stoffer (SGP) indiener van een aangenomen motie hierover, in NRC

Het internationale verdrag behoedt de luchtvaart voor meervoudige belastingen

„Anders dan bij gevestigde industrieën opereert de commerciële luchtvaart van nature in meerdere rechtsgebieden, elk met zijn eigen belastingregimes.” Om „ervoor te zorgen dat de sector ‘gezond en economisch’ opereert” moest in 1944, en moet nog altijd, „meervoudige belasting” voorkomen worden. Douglas E. Lavin, vice-president International Air Transport Association, in een paper

Een kerosinebelasting is internationaal- juridisch moeilijk haalbaar, een tickettaks is eenvoudiger

Tegen een brandstofbelasting zal het juridische argument „zeer sterk zijn”, omdat het verdrag van Chicago die verbiedt. „Als het echter de bedoeling is om opstapbelasting te heffen op passagiers die internationale vluchten nemen vanwege klimaatverandering, is de juridische positie van de sector om ze te bestrijden zeker zwakker.” Alejandro Piera, advocaat milieu- en luchtvaartrecht, op de site GreenAir Online

Kerosinebelasting invoeren betekent mobiliteit ontmoedigen

Het enige argument „waarover discussie mogelijk is, luidt dat mobiliteit ontmoedigd moet worden. (…) In 1944 is de vrijheid van accijns op internationaal vervoer ingesteld omdat we toen vonden dat internationaal contact gestimuleerd moest worden om de kans op nog een wereldoorlog te verkleinen. Ontmoedigen van mobiliteit is een politieke afweging.” Benno Baksteen, luchtvaartdeskundige, in NRC

