Twee terreurverdachten Rotterdam vrijgelaten

Twee van de vijf mannen die afgelopen week werden gearresteerd in Rotterdam op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf zijn donderdagmiddag vrijgelaten. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs tegen de twee mannen om ze vast te houden.

De drie andere verdachten blijven wel langer vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft hun voorarrest met twee weken verlengd. Afgelopen maandag werd het vasthouden van de mannen voor het eerst getoetst. Toen was er nog voldoende grond om alle vijf langer vast te houden, laat het Openbaar Ministerie weten. Een woordvoerder wil verder niet inhoudelijk reageren op het onderzoek.

In totaal werden afgelopen zaterdag vijf mannen met een niet-westerse achtergrond aangehouden, vier in Rotterdam en een in het Duitse Mainz. Zij waren tussen de twintig en dertig jaar oud. De 26-jarige Syriër die in Mainz werd opgepakt blijkt woonachtig in Rotterdam, maar bezocht een neef in Duitsland. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Op Oudejaarsdag volgde opnieuw een arrestatie van een terreurverdachte in Rotterdam. Het ging volgens justitie om een 24-jarige man, wiens zaak losstaat van het vijftal dat dit weekend werd opgepakt. Hij zou op internet informatie hebben verzameld om een terreurdaad te kunnen plegen. Het voorarrest van deze man is samen met die van de twee andere verdachten verlengd.