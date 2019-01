Jumbo groeit door overname EMTÉ én op eigen kracht

Supermarktconcern Jumbo heeft zijn verkopen in 2018 met bijna eentiende zien stijgen. Naar eigen zeggen is de marktpositie verder verstevigd door de overname van EMTÉ-supermarkten en de opening van nieuwe Jumbo-filialen. Inclusief de nieuwe EMTÉ-zaken en restaurantketen La Place groeide de omzet met 683 miljoen euro naar 7,8 miljard euro. Ruim 7,4 miljard euro kwam voor rekening van echte Jumbo-supermarkten, waar de verkopen op eigen kracht met bijna 4 procent vooruitgingen. Jumbo en branchegenoot Coop lijfden afgelopen jaar EMTÉ in van groothandelsbedrijf Sligro. Later verdeelden ze de winkels. Eind 2018 waren 23 van de 79 overgenomen EMTÉ-filialen al omgebouwd naar een Jumbo. Mede daardoor groeide het totale winkelbestand met 33 naar 618 stuks. (ANP)