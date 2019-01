Schot voor de boeg van 2019

Welke jonge kunstenaars moeten we het komende jaar in de gaten houden? Wat kunnen we verwachten van 2019 als cultureel jaar? Muzikaal? Theatraal? Dit ‘cultuur op komst’-nummer van het Cultureel Supplement is een schot voor de boeg. We kijken een half jaar vooruit, en staan stil bij een aantal culturele gebeurtenissen waarvan we veel verwachten. Het is een keuze. Ook onze uitgebreide cultuuragenda voor een half jaar is niet compleet. Want er valt veel te genieten, zoals de viering van 100 jaar Bauhaus, de Duitse vormgeefpioniers; het Rembrandtjaar dat losbarst. Er is altijd meer dan we hier melden. Zoals een grote expositie van meesterschilder David Hockney in het Van Gogh Museum, vanaf 1 maart. We zullen erover berichten. De NRC-cultuurredactie wenst u alvast een gelukkig en cultureel rijk 2019.

chef cultuurredactie