‘Ruim tweeduizend doden bij oversteken Middellandse Zee in 2018’

In 2018 zijn 2.262 migranten verdronken of vermist geraakt tijdens hun poging de Middellandse Zee over te steken. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die maandelijks cijfers bijhoudt.

Het afgelopen jaar kwamen in totaal 120.205 mensen aan in Europa. Daarvan reisden 113.482 migranten en vluchtelingen via de zee en arriveerden in de landen Italië, Griekenland, Spanje en Cyprus. Zij kwamen uit onder meer Guinee, Marokko, Mali, Syrië en Afghanistan.

De afgelopen anderhalf jaar daalde het aantal migranten naar Italië, maar de kans op verdrinking op zee is groter

In 2018 hebben non-gouvernementele organisaties en de kustwachten van overheden met regelmaat migranten opgepikt uit de boten waarmee zij probeerden over te steken. Dat leidde vaak ook tot discussie over de opname van de opvarenden. Zo voer rond de jaarwisseling een reddingsboot, de Sea Watch 3, bij Malta met 32 migranten aan boord.

Minder dan voorgaande jaren

De cijfers van 2018 liggen een stuk lager dan die van 2017. Toen maakten 172.301 mensen de oversteek naar dezelfde Europese landen. Er waren 3.139 “drenkelingen en vermisten”. Dat is volgens de UNHCR een schatting omdat niet alle lichamen geborgen worden.

Het totale aantal oversteken is na de ‘piek’ in 2015 niet meer toegenomen; toen waren er 1.015.078 migranten en vluchtelingen in Europa. Maar in het daaropvolgende jaar lag het aantal slachtoffers het hoogste, 5.096.