Ruim 280 leden Boko Haram gedood door Nigerees leger

Meer dan 280 leden van de islamitische terreurbeweging Boko Haram zijn afgelopen week omgekomen bij een offensief van het leger van Niger. Met behulp van luchtaanvallen en grondtroepen werden de jihadisten aangevallen nabij de Komadugu-rivier in het uiterste zuidoosten van het land, meldt persbureau Reuters donderdag op basis van het Nigerese ministerie van Defensie. Ruim 200 jihadisten kwamen om bij de luchtaanvallen en 87 werden gedood door grondtroepen.

Boko Haram is sinds 2009 actief in de grensregio met Nigeria, waar het strijdt voor een eigen islamitische staat. Vanuit het noordoosten van Nigeria voert de terreurbeweging geregeld aanvallen uit op omliggende landen, waaronder Tsjaad, Kameroen en Nigeria. In het laatstgenoemde land kwamen afgelopen november bij meerdere aanvallen van Boko Haram op militaire basissen zeker 44 soldaten om het leven.

Aanval bij Bosso

In Niger plaatste de terreurgroep in juni 2016 een groot opgezette aanval bij het zuidoostelijke dorp Bosso, tegen de Nigeriaanse grens. Na die aanval kwamen dertig soldaten uit Niger en twee uit Nigeria om het leven en raakten ruim 50.000 mensen ontheemd.

Boko Haram werd in 2014 bekend door de massaontvoering van honderden schoolmeisjes in Nigeria. Bij gevechten tussen Boko Haram en het leger van dat land zijn in totaal tienduizenden doden gevallen en miljoenen burgers op de vlucht geslagen.