Red het braille, geef de smartphone knoppen

Zijn resten rusten in het Panthéon in de crypte naast die van Emile Zola, Victor Hugo en andere groten uit de Franse geschiedenis. Zijn geboortehuis, even buiten Parijs, waar hij als driejarige per ongeluk een priem in zijn oog stak en na een infectie in beide ogen het zicht verloor, is nu een museum. En het blindeninstituut in Parijs waar hij het reliëfschrift ontwierp, houdt zijn naam nog altijd in ere: Louis Braille (1809-1852).

De brailleschrijfmachine waarmee met zes toetsen een brailletekst kon worden geschreven, heeft nu plaatsgemaakt voor een computer die spraak omzet in tekst (met een toetsenbord met brailleleesregel). Naast dit soort computers zijn er luisterboeken en kunnen ook smartphones teksten in taal omzetten. Deze technische mogelijkheden dreigen het lees- en schrijfsysteem van Braille zelfs overbodig te maken. Recent Europees onderzoek liet zien dat analfabetisme toeneemt onder blinde jongeren. Ze gebruiken steeds minder schrift. De Vereniging Onbeperkt Lezen reikt deze vrijdag de eerste Braillepluim uit, voor het beste idee om het gebruik van braille te stimuleren.

Het touchscreen van een smartphone is lastig te bedienen, zonder voelbare knoppen. „En blinden willen ook sociaal actief zijn op Facebook en WhatsApp”, zegt Ayushman Talwar, student industrial design aan de TU in Eindhoven. Zijn blinde grootvader kon niet goed omgaan met de mobiele telefoon, vertelt hij. „De toetsloze oppervlakken van smartphones bieden geen houvast, het spraakherkenningssysteem maakt veel fouten en bovendien kan een blinde niet zien wie er meeluistert als hij een boodschap inspreekt.”

Dus ontwierp Talwar met medestudenten de Hable – Spreek! in het Spaans – een braille-toetsenbordje dat op de achterkant van een smartphone geklikt kan worden en waarmee je via bluetooth in braille kunt communiceren. Het prototype heeft zes braille-knoppen waarmee een braille- tekst omgezet wordt in een standaardtekst. De Hable werd vorig jaar bekroond met de Best Product Design Award.

Talwar heeft zijn vinding door meer dan honderd paar handen laten testen. Na aanpassing is het nu ook mogelijk via de zes knoppen in braille te lezen, stelt hij tevreden. „Deze tweerichting versie zal de communicatie en zelfstandigheid nog meer bevorderen.”

Om de eerste vijfhonderd Hables te kunnen produceren is Talwar in gesprek met bedrijven. Hij hoopt zijn vinding via zorgverzekeraars beschikbaar te maken voor de consument. Zijn nieuwste versie presenteert hij in maart tijdens de ZieZo-beurs in Utrecht, waar de nieuwste producten voor blinden en slechtzienden worden getoond.

