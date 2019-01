Record: 10,2 miljoen bezoekers in het Louvre

In 2018 hebben 10,2 miljoen mensen het Louvre bezocht. Dat maakt het Franse kunstmuseum donderdagochtend zelf bekend. Het is een wereldrecord: nog nooit bezochten in één jaar zoveel mensen een museum.

Het Louvre stond dit jaar vol in de aandacht door Beyoncé en Jay-Z, die een videoclip in het museum opnamen

Ruim de helft van alle bezoekers is jonger dan dertig jaar, meldt de directie van het Louvre in het persbericht. Veel Franse scholen organiseren een bezoek. De toename van bezoekers - ten opzichte van 2017 is het aantal met 25 procent gestegen - schrijft het museum vooral toe aan de algehele toename van toerisme in Frankrijk. Bijna driekwart van de museumbezoekers kwam uit het buitenland, met name de Verenigde Staten, China, Europese landen en Brazilië.

De dependance van het Louvre in Abu Dhabi trok in één jaar tijd ruim een miljoen bezoekers. Dat cijfer maakte het museum in november 2018 bekend, een jaar na de opening van de Arabische versie van het museum.