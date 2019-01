Probeer eens een jongere man

De meeste mensen doen maar wat als het om partnerkeuze gaat – die indruk krijg ik tenminste wel eens als ik zie met wat voor partners sommigen hun leven delen – maar er lijkt wel een soort wetmatigheid te zijn waaraan iedereen zich braaf houdt, en dat is dat in een huwelijk, de man zelden jonger is dan de vrouw.

Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen partners in hun eerste huwelijk is al decennia hetzelfde in ons land, of je nu de CBS-cijfers van 1950 bekijkt of de meest recente uit 2017: de man is gemiddeld 2,4 jaar ouder. Dat we steeds later trouwen (sinds de jaren zeventig gemiddeld tien jaar later) heeft daar geen enkele invloed op gehad.

Je zou zeggen: wat heeft liefde te maken met leeftijd, maar de meeste vrouwen willen nu eenmaal liever een wat oudere man, zegt bijzonder hoogleraar demografie aan de UvA Jan Latten als ik hem erover bel. „Vrouwen zijn gemiddeld wat eerder volwassen dan mannen”, zegt hij, en dus komen ze in hun zoektocht vaker op een wat ouder exemplaar uit.

Maar belangrijker is dat de meeste vrouwen ook liever een man vinden die zich ‘bewezen’ heeft, zegt Latten. Een man die heeft laten zien dat hij een goede baan heeft, een huis, een auto. Veel vrouwen willen nu eenmaal kinderen en dan willen ze het liefst een man die al een bepaalde status heeft bereikt om voor hen te kunnen zorgen, zegt Latten. Sommige vrouwen kiezen zelfs een man die meer dan 20 jaar ouder is, die willen absoluut geen risico lopen. „Een jonge man kan stoere verhalen hebben over wat hij allemaal denkt te gaan bereiken, maar als het om de toekomst gaat, moet er ook concreet bewijs op tafel komen, en dat bewijs is er meer naarmate een man ouder is”, denkt Latten.

Als je puur naar de argumenten kijkt, kun je als vrouw beter een jongere man kiezen

Ik had dat zelf ook hoor, toen ik jong was, dat ik per se een oudere man wilde, maar nu ik bijna 50 ben denk ik steeds vaker: wat is er eigenlijk mis met een jongere man? Ik vind onvolwassen mannen vaak leuker dan volwassen varianten, dat speelt natuurlijk ook mee, maar eigenlijk is het ook best gek, dat oudere mannen populairder bij vrouwen zijn dan jongere. Ik stel me altijd voor dat zich ergens een enorme wachtkamer bevindt waar al die mannen 2,4 jaar zitten te wachten tot ze oud genoeg zijn om te trouwen. Hun vrouwelijke leeftijdgenoten mogen al, maar zij moeten nog wachten. Je reinste leeftijdsdiscriminatie.

Want wat zégt leeftijd nou helemaal? Een baan en een huis ben je maar zo kwijt. Ik ken bovendien ook best wat vrouwen die zélf een huis hebben. En een baan. Sterker nog, puur op argumenten kun je als vrouw beter een jongere man kiezen dan een oudere. Want van een jongere heb je langer plezier en mannen sterven gemiddeld twee jaar eerder dan vrouwen. Andersom gun ik veel mannen ook van harte een wat volwassener vrouw dan ze nu hebben.

Ik zou dan ook zeggen: laten we de jongere man eens een kans geven en kijken hoe het dan loopt met al die huwelijken. Als u momenteel een oudere man heeft mag u die gerust houden hoor, maar tegen al die vrouwen die momenteel op zoek zijn zou ik zeggen: probeer eens een jongere man. Het scheidingspercentage is nu ongeveer een derde. Wellicht dat we met jongere mannen een veel betere score halen.

De jongere man heeft sowieso de toekomst.

