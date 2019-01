Politie nam in 2018 ruim 16.000 kilo meer verboden vuurwerk in

De politie heeft afgelopen jaar ruim 16.000 kilo meer illegaal vuurwerk geconfisqueerd dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van de zogenoemde Vuurwerkbarometer, die het Openbaar Ministerie iedere week publiceert. Vorig jaar legde de politie beslag op 56.525 kilo verboden vuurwerk, in 2017 was dit iets meer dan 40.382 kilo.

Het meeste vuurwerk werd in week van 12 tot en met 18 november in beslag genomen: ruim 12.712 kilo. Ook in de laatste week van december maakte de politie nog een flinke slag, toen zij bijna zesduizend kilo confisqueerde.

De autoriteiten treden de laatste jaren harder op tegen verboden vuurwerk. De politie richt zich voornamelijk op de online handel. In december werden nog vier Poolse webshops offline gehaald die in de afgelopen jaren duizenden pakketten illegaal vuurwerk naar Nederland en andere Europese landen stuurden. Vorige maand maakte het OM bekend meer dan tweeduizend consumenten te willen vervolgen voor het online aanschaffen van illegaal vuurwerk.

OVV pleit voor verbod

Het met de post verzenden van de pijlen en knallers, kan leiden tot “levensgevaarlijke situaties”, waarschuwde Ad Nieuwdorp, vuurwerkexpert bij de politie, toen. “Postbestellers en medewerkers van distributiecentra krijgen de pakketten in handen, zonder dat zij de explosieve inhoud kennen. Als zo’n pakket ontploft, zijn de gevolgen niet te overzien.”

Overigens is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) nog niet tevreden met de tot nu toe geboekte resultaten. De instantie schreef vorig jaar dat de autoriteiten er niet in slagen om de handel in illegaal vuurwerk aan banden te leggen en pleit voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. In het kabinet en de Tweede Kamer bleek hier geen animo voor.

