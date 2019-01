Oud-schaatsster Paulien van Deutekom (37) overleden

Oud-schaatsster Paulien van Deutekom is woensdagavond op 37-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt schaatsbond KNSB donderdag na berichtgeving van de NOS. De voormalig wereldkampioen allround schaatsen was al geruime tijd ziek, volgens RTL Nieuws leed ze aan longkanker.

Van Deutekom was tussen 1998 en 2012 actief als schaatser. In 2008 werd ze wereldkampioen allround in Berlijn, Ireen Wüst won dat jaar zilver. Hiermee werd Van Deutekom de vijfde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel mocht dragen. In hetzelfde jaar won de Haagse zilver op het EK allround. Ook werd ze in totaal viermaal Nederlands kampioen afstanden (1.000 en 1.500 meter).

Ze deed eenmaal mee aan de Olympische Spelen, in Turijn in 2006. Toen werd ze dertiende op de 1.500 meter en zesde op de achtervolging. In 2009 won ze nog twee keer goud op de NK afstanden, een jaar later moest ze een rustpauze inlassen vanwege overtraindheid, waarna ze haar eerdere topniveau niet opnieuw wist te bereiken.

In 2012 stopte de Haagse definitief met schaatsen op topniveau. Hierna was ze nog enige tijd werkzaam als schaatsanalist bij de NOS. Ook won ze in 2013 het televisieprogramma Expeditie Poolcirkel toen ze als eerste het Viking Island in Noorwegen bereikte.

Trainingsmaatje Ireen Wüst

Van Deutekom reed lange tijd voor de TVM-ploeg van Gerard Kemkers, waar ze onverwacht uitgroeide tot een van de beste allrounders van de wereld. Ze was bij TVM gekomen als sparringpartner en trainingsmaatje van Ireen Wüst, maar haar onvermoeibare trainingsarbeid leverde zoveel op dat ze haar in 2008 voorbij wist te streven. Zelfs Kemkers gaf destijds toe dat hij niet had voorzien dat ‘de Deut’, zoals ze liefkozend werd genoemd in de schaatswereld, het in zich had wereldkampioen te worden.

Bij haar afscheid van het topschaatsen roemde Kemkers haar als “beestachtig in haar sportbeleving”. Tegelijkertijd zag hij ook hoe Van Deutekom ook “open en vrolijk” kon genieten van het leven als schaatsster. Het talent van Wüst had ze niet, maar dat compenseerde ze ruimschoots met een ongekende trainingsinzet.

Op sociale media wordt geschrokken gereageerd op het overlijden van de schaatsster. Voormalig langebaanschaatser en oud-ploeggenoot Erben Wennemars noemt haar “een onbaatzuchtige topsporter”. Olympisch kampioen Stefan Groothuis noemt haar “een positieve en lieve vrouw”. Ze laat haar man en éénjarige dochter na.