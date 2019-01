Noors vliegtuig vast in Iran, grote gevolgen maatschappij en passagiers

Een passagiersvliegtuig van de Noorse vliegtuigmaatschappij Norwegian zit al weken vast in Iran. Het vliegtuig was op 14 december onderweg van Oslo naar Dubai toen het wegens motorpech een noodlanding moest maken op de luchthaven van de Iraanse stad Shiraz. Sindsdien kan het toestel geen kant op, omdat het door handelssancties niet toegestaan is reserveonderdelen naar het land te vervoeren.

Het gaat om een toestel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Sinds de Verenigde Staten uit de Iran-deal stapten, mag dit bedrijf geen handel meer drijven met Iran. Dit betekent dat er ook geen reserveonderdelen naar Shiraz gestuurd kunnen worden, die de Boeing van Norwegian nodig lijkt te hebben om huiswaarts te kunnen keren.

Norwegian heeft na de ongeplande landing monteurs naar Shiraz gestuurd, zegt een woordvoerder desgevraagd, in de hoop dat zij het probleem zonder reserve-onderdelen konden oplossen. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag; volgens verschillende luchtvaartwebsites heeft de Boeing zelfs een volledig nieuwe motor nodig om weer te kunnen vliegen. De Norwegian-woordvoerder kan dit niet bevestigen maar erkent dat het probleem in de motoren zit.

Lees ook: EU probeert handel met Iran te redden na sancties VS

Stempel in paspoort

Het is onduidelijk hoe de kwestie opgelost gaat worden. De woordvoerder stelt dat er nog steeds monteurs in Shiraz aanwezig zijn en dat het “op dit moment niet duidelijk is wanneer het vliegtuig weer operationeel zal zijn”. Volgens hem probeert Norwegian “op verschillende manieren” het toestel uit het land te krijgen.

Het incident heeft mogelijk ook gevolgen voor de 186 passagiers die in het toestel zaten, in elk geval voor degenen die plannen hebben om de Verenigde Staten te bezoeken. De inzittenden, die een dag na de landing zijn teruggebracht naar Oslo, zijn namelijk officieel in Iran geweest.

Dit betekent dat zij een stempel in hun paspoort hebben waardoor zij niet meer in aanmerking komen voor het Amerikaanse Visa Waiver Program - de gemakkelijkste methode om de Verenigde Staten in te komen. Mensen die een dergelijke stempel hebben en toch de VS in willen, kunnen bij het Amerikaanse consulaat een visum à 160 dollar aanschaffen. Het is onduidelijk of de Norwegian-passagiers hier eventueel vergoeding voor kunnen krijgen.