‘Noord-Koreaanse ambassadeur in Rome van post verdwenen’

De Noord-Koreaanse ambassadeur in Rome, Jo Song-gil, is van zijn post verdwenen en mogelijk samen met zijn vrouw ondergedoken. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft hij asiel aangevraagd in een niet nader genoemd westers land. Waar Jo zich momenteel bevindt, is vooralsnog onbekend.

De 48-jarige ambassadeur zou eind november zijn post in Rome verlaten hebben, enkele dagen voordat ambtstermijn zou aflopen. Een Zuid-Koreaans parlementslid heeft tegen het Zuid-Koreaanse dagblad JoongAng Ilbo gezegd dat de Italiaanse overheid de ambassadeur en zijn gezin bescherming heeft gegeven, maar behoorlijk met de kwestie in zijn maag zit. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring laten weten dat er niets bekend is over een asielaanvraag van Jo.

Jo Song-gil werkte al sinds 2015 op de ambassade in Rome. Sinds oktober 2017 was hij de ambassadeur. Hij kreeg die functie nadat de vorige ambassadeur Mun Jong-nam werd weggestuurd door Italië als reactie op de kernproeven van Noord-Korea destijds, in strijd met VN-resoluties.

Familienetwerken

In Zuid-Koreaanse media wordt gespeculeerd dat Jo de zoon of schoonzoon is van een van de hoogste functionarissen van het Noord-Koreaanse regime. Dat verbaast Noord-Koreadeskundige Casper van der Veen niet. “In Noord-Korea gaat heel veel via familienetwerken. Ambassadeurs worden gerekend tot de elite en je krijgt alleen de kans om in het buitenland te werken als je hebt bewezen dat je loyaal bent aan het regime.”

Van der Veen noemt het opvallend dat Jo met zijn gezin ondergedoken is. “Vaak zie je dat Noord-Korea alleen mannen naar het buitenland stuurt. Het gezin moet vaak in Noord-Korea blijven als borg.”

Het komt volgens Van der Veen niet vaak voor dat hoogwaardigheidsbekleders van het regime van Kim Jong-un ‘overlopen’. Het gebeurde voor zover bekend maar een keer eerder. In 2016 dook de plaatsvervangende ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk Thae Jong-ho onder, wat voor veel ophef zorgde. Sindsdien worden Thae en zijn gezin beschermd door Zuid-Korea. Thae zou zijn overgelopen om zijn drie kinderen een betere toekomst te geven.