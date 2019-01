Netflix verwijdert aflevering na klacht Saoedi-Arabië

„Het zou een goed moment zijn om onze relatie met Saoedi-Arabië te heroverwegen. En ik zeg dat als moslim en Amerikaan.” Komiek Hasan Minhaj windt er geen doekjes om in zijn aflevering van de Netflix-serie Patriot Act with Hasan Minhaj over Saoedi-Arabië.

De aflevering waarin de Indiaas-Amerikaanse komiek de moord op journalist Jamal Khashoggi bespreekt, kritiek heeft op de rol die Saoedi-Arabië speelt in de oorlog in Jemen en het land „autoritair” noemt, is voor Saoedische Netflix-gebruikers niet te zien. Netflix verwijderde de aflevering na een klacht van de Saoedische autoriteiten.

De streamingdienst (met 118 miljoen abonnees wereldwijd) heeft nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht. Tegen de Financial Times zegt het bedrijf vorige week een klacht te hebben ontvangen van het ministerie van Informatie omdat de aflevering in strijd zou zijn met een wet tegen cybercriminaliteit. „We zijn een groot voorstander van artistieke vrijheid en hebben deze aflevering alleen in Saoedi-Arabië verwijderd nadat we een geldig wettelijk verzoek hadden ontvangen om te voldoen aan de lokale wetgeving”, aldus het bedrijf tegen de FT.

Jamal Khashoggi werd begin oktober vermoord op het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Het land houdt nog altijd vol dat kroonprins Mohammed bin Salman vooraf niet wist van het moordplan op Khashoggi. Internationaal wordt deze verklaring met veel scepsis ontvangen. Zo liet een aantal Amerikaanse senatoren begin december na een briefing van inlichtingendienst CIA weten dat de kroonprins wel degelijk achter de moord op de journalist zit.

Minhaj heeft nog niet gereageerd op de verwijdering van de aflevering, maar zei in een recent interview met het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic Saoedische repercussies te vrezen.

Het Amerikaanse Comité ter Bescherming van Journalisten wijst al langer op de steeds hardere aanpak van journalisten in Saoedi-Arabië sinds Bin Salman aan de macht kwam. De non-profitorganisatie plaatste het land op plek drie van de landen met de meeste censuur.

Westerse mediabedrijven, of lokale afdelingen daarvan, werken vaker mee aan censuur door repressieve regimes. Filmstudio’s maken Chinese versies met aangepaste of verwijderde scènes. The New York Times verscheen in 2014 in Pakistan met een witte plek op de voorpagina. Een bericht over banden van het land met Al-Qaeda was weggelaten in de lokale editie, overigens zonder medeweten van het Amerikaanse hoofdkantoor.