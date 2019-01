Netflix gebruikt beelden van Belgische treinramp in horrorfilm

Soms is het echte leven even gruwelijk als een horrorfilm, moeten de makers van de Netflix-film Death Note hebben gedacht. In deze film zijn beelden gebruikt van een dodelijk treinongeluk in België, waarbij negentien mensen om het leven kwamen. De film vertoont luchtbeelden waarop een ontspoorde trein en enkele reddingswerkers te zien zijn.

Over de beelden is de stem van een (fictieve) Spaanse journaliste gemonteerd die zegt dat “vijf leden van een kartel zich ogenschijnlijk voor de trein hebben geworpen”. In werkelijkheid ziet de kijker een passagierstrein die in 2010 frontaal op een andere trein botste, met negentien doden en meer dan driehonderd gewonden tot gevolg.

Vervoersmaatschappij NMBS is eerder deze week op de hoogte gesteld door een Belgische journalist, vertelt woordvoerder Dimitri Temmerman. Hij stelt dat de beelden “zeer duidelijk” het ongeluk in Buizingen tonen. De maatschappij overweegt juridische stappen te ondernemen, “al is het maar uit respect voor de betrokkenen”.

“Dat de beelden zijn gebruikt, getuigt van weinig respect voor de slachtoffers en alle andere betrokkenen, zoals ons personeel en de hulpverleners.”

‘Commercieel gewin’

Ook overlevenden hebben afkeurend gereageerd op het nieuws. De 60-jarige Anita Mahy, die het ongeluk in 2010 overleefde, noemt het tegen de Belgische krant De Standaard “ongehoord dat een waargebeurd feit wordt gebruikt voor fictie en commercieel gewin”.

Volgens Temmerman zijn de beelden vermoedelijk in het beheer van een nieuwszender, de NMBS heeft nog niet kunnen achterhalen hoe Netflix deze in handen heeft gekregen. De streamingdienst was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Death Note is een horrorfilm uit 2017, gebaseerd op de gelijknamige Japanse manga-serie. Het gaat over een student die middels een notitieboek, de Death Note, een wereldwijd bloedbad veroorzaakt waarbij criminelen en terroristen massaal sterven. Dit zou de wereld misdaadvrij moeten maken.