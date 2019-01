Pelosi zoals verwacht verkozen tot voorzitter Huis van Afgevaardigden

Nancy Pelosi is donderdag zoals verwacht opnieuw verkozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In totaal kreeg de Democraat 220 stemmen, haar Republikeinse tegenstrever Kevin McCarthy bleef steken op 192 stemmen.

Na de stevige winst van de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in november, werd al verwacht dat de 78-jarige Pelosi opnieuw verkozen zou worden. Het was echter de vraag of ze ook steun zou krijgen van een nieuwe generatie politici die verandering beloven in Washington en zich eerder distantieerden van de bekende Democraat. Uiteindelijk besloten slechts vijftien leden van haar partij op een andere Democraat te stemmen of helemaal geen stem uit te brengen, tien daarvan waren nieuwkomers. Wel wist Pelosi de uiterst progressieve Alexandria Ocasio-Cortez te overtuigen om haar te steunen.

Pelosi vertegenwoordigt het 12de district van Californië, dat van San Francisco, en was tussen 2007 en 2011 als eerste vrouw ooit voorzitter in het Huis. Nu vervult ze die functie dus voor een tweede keer. Pelosi beloofde na de verkiezing een “nieuwe dageraad”. Ze wil de “schoonheid van de Grondwet” gaan gebruiken om een tegenwicht te bieden tegen de Republikeinen, die de afgelopen twee jaar zowel een meerderheid hadden in het Huis als in de Senaat.

Onderzoek naar Trump

Pelosi komt nu aan de leiding van een Democratische meerderheid die vanuit het Huis onderzoek kan instellen naar president Donald Trump. Zo heeft ze onder meer aangegeven dat haar partij achter Trumps belastingaangifte aan wil gaan, iets wat de Republikeinen weigerden te doen. In de tussentijd loopt nog een shutdown van de Amerikaanse overheid, omdat de president meer geld eist in het budget voor een muur aan de grens met Mexico. Pelosi is met de aanstelling de op twee na machtigste persoon in de VS, na de president en de vicepresident.

De donderdag ingezworen nieuwe Congresleden zorgen voor het meest diverse Huis van Afgevaardigden ooit. In totaal zitten er nu 102 vrouwen, onder wie 43 van kleur. Ook zitten voor het eerst moslima’s en inheemse Amerikaanse vrouwen in het Huis.