MSC huurt bergingsbedrijf in om containers Noordzee op te ruimen

De Italiaanse rederij Mediterranean Shipping Company (MSC) die in de nacht van dinsdag op woensdag 270 containers verloor in de Noordzee, heeft een bergingsbedrijf ingehuurd om de containers en spullen uit zee te vissen. Daarbij worden onder meer gespecialiseerde schepen ingezet met sonar. Het bedrijf schrijft in een verklaring er alles aan te willen doen om de schade te beperken. De berging zal waarschijnlijk nog dagen in beslag nemen.

De Nederlandse kustwacht is woensdag al samen met Duitse collega’s begonnen om de nog ronddrijvende containers te vinden. Daarbij wordt onder meer een vliegtuig ingezet. Sommige containers zijn echter al gezonken.

De MSC Zoe, met een lengte van zo’n 400 meter en een capaciteit van 19.000 containers een van de grootste vrachtschepen ter wereld, verloor de containers ten noorden van het Duitse Waddeneiland Borkum. Het komt wel vaker voor dat tankers vracht verliezen, maar op zo’n grote schaal als nu is zeldzaam.

Gevaarlijke stoffen

Op bijna alle Nederlandse Waddeneilanden spoelden zeker 21 containers en veel spullen, zoals televisies, meubels en auto-onderdelen, aan. Veel jutters kwamen woensdag op de aangestrande spullen af. Ook in Duitsland spoelden containers aan.

De Nederlandse kustwacht waarschuwde dat drie nog niet gelokaliseerde containers de gevaarlijke stof organische peroxide bevatten. De stof zou in poedervorm in vaten zitten. De kustwacht heeft opgeroepen om direct contact op te nemen met de politie als mensen de vaten vinden.

De MSC Zoe was onderweg naar de Duitse stad Bremerhaven. Waardoor het schip zoveel vracht is verloren, is nog niet duidelijk. MSC, de op één na grootste containervervoerder ter wereld, zegt onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk. Tijdens het ongeluk was het weer zwaar en stormachtig.