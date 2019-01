Met zijn soepel geanimeerde tekenstijl won Børge Ring (97) een Oscar

De Deense tekenfilmer Børge Ring, die op 27 december op 97-jarige leeftijd overleed, is door muziek tot tekenfilm gekomen. Sinds 1952 woonde hij in Nederland. Ring werd in 1921 geboren in Ribe, Jutland als zoon van een Deense componist. Zijn zus speelde piano in de plaatselijke bioscoop om films van muziek te voorzien. Daar zag hij Disney-tekenfilms met Mickey Mouse. Die fascineerden hem zo, dat hij ook tekenfilmmaker wilde worden. Hij ging van school om bij een Deens reclamebureau tekenfilmpjes te maken – maar dat bracht weinig op. Omdat hij ook contrabas en gitaar speelde, verdiende hij als jazzmuzikant zijn geld. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog maakte hij zijn school toch af, maar bleef jazz spelen.

Zo kwam hij in 1946 te spelen in Amsterdam en vroeg daar organist Cor Steyn wie de bekendste Nederlandse tekenfilmer was. Steyn verwees hem naar Marten Toonder. Die had oog voor Rings talent, en nadat zijn tekenfilmavontuur in Denemarken niet goed was uitgepakt, kwam Ring naar Nederland, om te werken voor Toonder. Behalve een stripstudio had Toonder ook een tekenfilmstudio, waar vooral commerciële animaties gemaakt werden. Dat was een leerschool voor Ring, die zich tot veelgevraagd animator ontwikkelde. Met zijn vrouw, Joanika Zwart, die hij bij Toonders studio ontmoette, werd hij in de begin jaren zeventig freelancer en werkte mee aan internationale tekenfilms, zoals van personages Charlie Brown, de Smurfen en Lucky Luke. Ook aan de Olivier B. Bommel-tekenfilm Als je begrijpt wat ik bedoel (1983) werkte Ring mee. En tussen 1968 en 1994 was hij animator bij verschillende Asterix en Obelix-tekenfilms, beginnende met Asterix en Cleopatra. „Als mijn Obelix boos wordt neigt hij altijd een beetje naar het droevige”, vertelde hij daarover in 1986 in NRC.

Aanleiding voor dat interview was de Oscar die Ring met zijn eigen korte animatiefilm Anna & Bella had gewonnen. Die film gaat over twee vriendinnen die herinneringen ophalen. Eerder had hij in Cannes een prijs voor een korte tekenfilm, Oh my Darling, gekregen. Later, in 2000, maakte hij samen met zijn vrouw een korte tekenfilm over een verslaafde jongen, Run of the Mill, waarvoor ze een Unicef Children’s Award kregen. De muziek bij die film componeerde en speelde Borg zelf.

Naast deze prijswinnende, klassieke korte tekenfilms, in zijn kenmerkende losse, schetsmatige, soepel geanimeerde tekenstijl, was Ring ook actief als striptekenaar. Niet alleen maakte hij Knabbel & Babbel-strips voor Disney-bladen, hij tekende ook eigen strips, zoals Fleurtje en Distel. Collega-striptekenaar Jan van Haasteren noemde Børge Ring volgens de Lambiek-stripencyclopedie „de Rembrandt van de tekenfilm”.

Rings Oscar smolt in 2012, toen zijn boerderij in Overlangel afbrandde; zijn dochter organiseerde een inzameling, waarmee de boerderij van het echtpaar herbouwd kon worden.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond de naam Børge Ring abusievelijk gespeld als Börge Ring. Ring kwam niet in de jaren zeventig naar Nederland, maar in 1952.