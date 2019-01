‘Londense luchthavens schaffen militaire anti-dronesystemen aan’

De Londense luchthavens Heathrow en Gatwick hebben beide een militair anti-dronesysteem besteld ter waarde van “enkele miljoenen ponden”. Dat meldt de Britse krant The Times donderdagavond. In december lag het vluchtverkeer op Gatwick meermaals stil vanwege meldingen van rondvliegende drones.

Het Britse leger moest toen tijdelijk ondersteuning leveren met gespecialiseerde apparatuur om de veiligheid te waarborgen. Nu het leger sinds deze week vertrokken is, hebben beide luchthavens volgens de krant besloten tot de aanschaf van een eigen systeem voor het volgen van onbemande luchtvaartuigen. Beide luchthavens hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

De Britse minister Chris Grayling van Transport had donderdagochtend een bijeenkomst met luchtvaartsector, de politie en defensie om de gang van zaken te bespreken.

Veel vertraging

Door de sluiting in de drukke week voor Kerst werden veel vluchten stevig ontregeld. Gatwick, zo’n 40 kilometer ten zuiden van Londen, is met 45,6 miljoen passagiers per jaar het op een na grootste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk werden zo’n duizend vluchten geannuleerd en liepen ongeveer 140.000 passagiers vertraging op.

De Britse politie is nog op zoek naar de verantwoordelijken voor de chaos op Gatwick. Twee verdachten die kort na de incidenten werden gearresteerd, bleken onschuldig en werden een dag later weer vrijgelaten.