Apple geeft voor het eerst in twintig jaar omzetwaarschuwing

Techbedrijf Apple waarschuwt voor het eerst in twintig jaar voor een lagere omzet dan verwacht. Vooral de lagere verkoopcijfers in opkomende economieën als China en tegenvallende verkoop van iPhones wereldwijd drukken de cijfers. Dat schrijft Apple-topman Tim Cook woensdag in een brief aan de investeerders.

Twee maanden geleden voorspelde Apple nog een omzet van tussen de 89 en 93 miljard dollar te halen. Op 29 december, het einde van het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2018/2019, stond de teller echter op ongeveer 84 miljard dollar.

Chinese economie

Volgens Cook had het bedrijf wel degelijk rekening gehouden met lagere verkoopcijfers en de economische stagnatie in een aantal opkomende economieën. Maar de tegenvallende resultaten in China hadden een grotere impact dan het bedrijf verwachtte.

De tegenvallende economische groei in China, dat in met name de zomer en in september op het één na laagste punt zat van de afgelopen 25 jaar, had volgens Cook zijn doorwerking in de maanden erna. Ook gelooft hij dat de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten niet bevordelijk zijn voor de verkoopcijfers.

Batterijen

Maar niet alles valt te wijten aan de Chinese economie. Wereldwijd heeft Apple wederom minder iPhones verkocht, net als de afgelopen paar jaar. Ook is de prijs voor het vervangen van een iPhone-batterij flink gedaald, wat volgens Apple terug te zien is in de omzet. De iPhone is goed voor zo’n tweederde van de omzet.

De omzetcijfers hebben tot nu toe vrijwel altijd een stijgende trend laten zien. Eind 2017 was de omzet 88 miljard dollar, 78 miljard eind 2016 en 75 miljard dollar eind 2015.