Farmaciereus BMS koopt branchegenoot Celgene voor 74 miljard dollar

De Amerikaanse farmaceut Bristol-Myers Squibb (BMS) neemt het eveneens Amerikaanse biotechbedrijf Celgene over. BMS betaalt 74 miljard dollar voor de deal, waarmee het een van de grootste overnames in de farmaceutische industrie ooit is. Dat maken de twee bedrijven donderdagmiddag bekend in een gezamenlijke verklaring.

De besturen van BMS en Celgene, beide beursgenoteerd, hebben de overname goedgekeurd. De deal wordt afgehandeld in zowel contanten als aandelen. BMS betaalt daarbij 102,43 dollar per aandeel voor Celgene, ongeveer 51 procent hoger dan de gemiddelde aandelenprijs van afgelopen maand.

Als de deal later dit jaar wordt afgerond, bezitten de aandeelhouders van BMS naar verwachting 69 procent van het nieuw ontstane bedrijf, de overige 31 procent komt in handen van de aandeelhouders van Celgene, schrijven de twee bedrijven. Door de overname hoopt het concern ‘op korte termijn’ zes nieuwe medicijnen uit te brengen, waarmee het een extra omzet van 15 miljard verwacht te behalen.

De huidige geneesmiddelen van beide bedrijven worden ook gebruikt in Nederland. Bristol-Myers Squibb produceert momenteel een reeks aan medicijnen in de behandeling tegen onder meer kanker, ontstekingsziektes, hart- en vaatziekten en ziektebehandelingen die gericht zijn op het immuunsysteem. Celgene maakt medicijnen tegen verschillende vormen van kanker en reuma.

Medicijnen van de toekomst

BMS is daarnaast in Nederland bekend als financier van onafhankelijk onderzoek naar checkpointremmers door wetenschappers van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) in Amsterdam. Deze onderzoekers verwachten dat checkpointremmers, die afweercellen van patiënten aanzetten om tumorcellen op te ruimen, de kankergeneesmiddelen van de toekomst zullen worden. De ontdekkers van deze geneesmiddelen ontvingen in oktober de Nobelprijs voor de Geneeskunde.

Ook investeerde BMS in het Gooise investeringsfonds BioGeneration Ventures (BGV), dat zich richt op beginnende biotechbedrijven in vooral de Benelux. BGV haalde in 2017 ruim 80 miljoen euro op bij BMS en de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson.