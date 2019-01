Doodstraf geëist tegen zeker vijf verdachten in zaak-Khashoggi

Een Saoedische openbaar aanklager heeft de doodstraf geëist tegen vijf verdachten van de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Dat werd donderdag bekend op de eerste dag van de rechtszaak tegen de in totaal elf verdachten, schrijven internationale persbureaus.

Khashoggi, een Saoedische journalist die in de Verenigde Staten en Turkije woonde, werd op 2 oktober vermoord toen hij in Istanbul het consulaat van zijn geboorteland bezocht. Waarschijnlijk werd de auteur daar door een speciaal ingevlogen doodseskader vermoord en in stukken gehakt. Het lichaam van Khashoggi is nog niet gevonden.

Lees ook: het Jemen-beleid van Trump in gevaar om ‘Khashoggi’

Bewijsmateriaal

Een inhoudelijke behandeling van de zaak was donderdag in Riad niet aan de orde. In een persverklaring over de zitting die door staatsbureau SPA naar buiten werd gebracht, zegt Saudi-Arabië nog te wachten op bewijsmateriaal dat werd verzameld door de Turkse autoriteiten.

In de weken na de verdwijning maakte Turkije onder meer beelden openbaar die afkomstig waren van de bewakingscamera’s in de straat van het consulaat. Ook hebben Turkse onderzoekers een geluidsopname van het moment dat Khashoggi vermoord werd.

Een aantal verdachten moet nog worden verhoord. Volgens persbureau AFP willen de advocaten van de verdachten per persoon een specifieke aanklacht zien, en de tijd krijgen om deze te bestuderen. Het is daarom nog niet bekend wanneer de zitting verdergaat.

Internationale gemeenschap beschuldigt kroonprins

Lees het laatste stuk dat Jamal Khashoggi instuurde naar ‘The Washington Post’, over vrije pers in de Arabische wereld

De zaak-Khashoggi heeft schade toegebracht aan de relatie van Saudi-Arabië met onder meer de VS en Turkije. Khashoggi schreef kritisch over het regime in het Arabische koninkrijk, onder meer in de Amerikaanse krant The Washington Post.

In de rechtbank werd de moord op Khashoggi omschreven als een “operatie die plaatshad buiten de controle van de staat om”. Maar in buitenlandse media, alsook rapporten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, wordt “het hoogste overheidsniveau” van Saudi-Arabië beschuldigd van betrokkenheid bij de zaak. De kroonprins Mohammed bin Salman (‘MBS’) wordt door de meeste analisten verantwoordelijk gehouden voor de bloedige moord.

In december werd duidelijk dat Saoedi-Arabië niet wil meewerken aan een uitleveringsverzoek van hoge functionarissen door Turkije. Riad wil zelf het onderzoek naar de zaak doen.