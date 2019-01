Dodental instorting Russische flat loopt op tot 37

Het dodental van de instorting van een flat in de Russische stad Magnitogorsk is opgelopen tot 37. Dat meldt het Russische persbureau Tass donderdag op basis van de nooddiensten. Nog zeker vier mensen worden vermist, reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin.

De kans dat de vermisten nog leven, is zeer klein. ‘s Nachts kan het in Magnitogorsk tot -20 graden Celsius worden. Overlevenden die eerder deze week onder het puin vandaan zijn gehaald, moesten onder meer behandeld worden voor onderkoeling.

Maandag stortte een flatgebouw van tien etages hoog in door een grote explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek op de eerste verdieping van het pand. Een van de portieken stortte volledig in, 48 woningen werden verwoest of liepen schade op.

Volgens inwoners van de Russische stad verkeerde het pand in slechte staat, er zou onder meer mos en schimmel op de muren groeien. Dit is niet uitzonderlijk in Rusland, waar veel woningen zich in een erbarmelijke staat bevinden.