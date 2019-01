Dodental Deens treinongeluk loopt op tot acht

De Deense politie heeft de lichamen van nog eens twee slachtoffers gevonden van het treinongeluk bij op de Grote Beltbrug. Dat heeft een woordvoerder donderdagochtend bekendgemaakt in een persconferentie. Daarmee is het dodental van het ongeluk dat woensdag plaatsvond, opgelopen naar acht.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend op de brug tussen de eilanden Funen en Seeland. Dat werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat een deel van de lading van een goederentrein van het biermerk Carlsberg door de wind op het tegengestelde spoor was geblazen. Een passagierstrein reed daarna op die vracht.

Er raakten zestien mensen gewond. Ten tijde van het ongeluk waren volgens persbureau Reuters 131 reizigers aan boord van de passagierstrein.

Identificatie

Het is de politie tot nu toe gelukt om vier van de lichamen te identificeren, volgens de woordvoerder. Vanwege de zware verwondingen worden de slachtoffers geïdentificeerd aan de hand van het gebit of DNA.

De Deense politie had woensdagavond, toen zes doden waren gevonden, de informatie dat in totaal acht mensen vermist waren. “Dat aantal komt overeen met het aantal doden dat nu in de trein is gevonden”, aldus een woordvoerder. Het gaat om vijf vrouwen en drie mannen. Tijdens het politieonderzoek dat in de nacht van woensdag op donderdag is verricht, hielden de autoriteiten contact met de familieleden die passagiers als vermist hadden opgegeven.

Het onderzoek van de politie duurde de gehele nacht en werd bemoeilijkt door zware wind. Beide treintoestellen zijn afgeschermd zodat beschut onderzoek kan worden gedaan. De Deense politie meldt dat er nu “zeker geen andere mensen” meer in de passagierstrein zitten. Mogelijk hebben de weersomstandigheden het ongeluk mede veroorzaakt, maar dat is nog niet vastgesteld.

Het ongeluk gebeurde op de Grote Beltbrug. De passagierstrein was onderweg van de stad Odense naar Kopenhagen: