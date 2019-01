De komende generatie spelcomputers zou weleens de laatste kunnen zijn

De game-industrie vernieuwt zichzelf constant, toch houdt ze op hardware-gebied nog altijd stug vast aan hetzelfde ritme. Dit jaar vieren we de zesde verjaardag van de huidige generatie spelcomputers, en liefhebbers weten wat dat betekent: vijf tot zeven jaar, dat is de levensspanne van een spelcomputer.

Het script blijft in ieder geval onveranderd, met in de hoofdrol de rivaliteit tussen marktleiders Playstation (van Sony) en Xbox (van Microsoft). De eerste geruchten lekten begin 2018 uit. Sony liet enkele maanden later in interviews doorschemeren inderdaad aan nieuwe hardware te werken. Het meest dramatisch was misschien wel de aankondiging dat het bedrijf in 2019 niet eens op de toonaangevende gamebeurs E3 aanwezig zal zijn. Rood sein: zou Sony ruim baan willen maken om een nieuwe spelcomputer aan te kondigen?

Bij Microsoft begon het circus met vage berichten over een project met de codenaam ‘Scarlett’. Het zou gaan om een in 2020 te lanceren goedkopere machine ‘Lockhart’ en een duurdere ‘Anaconda’, schreef de op Microsoft-nieuws gerichte website Windows Central vorige maand. Microsoft wil zelf nog niks loslaten, maar kondigde wel gamestreamingplatform xCloud aan.

Op basis van de eerste geruchten willen Microsoft en Sony allebei sowieso meer met het ‘Netflix-voor-games’-model doen: het rechtstreeks streamen van games naar je spelcomputer via internet. Door de techniek hoeven gamers straks geen snelle (en dure) consoles of computers in huis te halen om de nieuwste games te kunnen spelen: die draaien op de servers van de aanbieder, waardoor spelers alleen een snelle internetverbinding nodig hebben. Het leidt tot speculaties dat de komende generatie consoles weleens de laatste zou kunnen zijn.

Een van de nieuwe titels in 2019: voor het eerst in twaalf jaar is er weer een volwaardige game in de geliefde reeks Kingdom Hearts, Disney-iconen werken samen met gamepersonages:

Digitale diensten worden volgens de bedrijven sowieso steeds belangrijker dan hardware. Om de kosten te drukken zou Microsoft dit jaar zelfs willen experimenteren met een Xbox waar helemaal geen diskjes meer in kunnen, zodat je spellen alleen via je internetverbinding kan downloaden.

Laatste fase

De laatste levensfase van de PlayStation 4 en de Xbox One lijkt aangebroken: het financiële overwicht verplaatst zich op de jaarrekeningen van gamebedrijven langzaam van de verkoop van apparaten naar de verkoop van spellen. Gamemakers hebben alle tijd gehad om te leren hoe ze het uiterste uit de hardware moeten persen. Voor gamers goed nieuws, want dit is altijd de periode waarin de beste games uitkomen, de ambitieuze levenswerken, de prestigeprojecten.

Het lijstje van mogelijke grootheden is lang. Het begon vorig jaar met klappers als God of War en Red Dead Redemption 2, producten van vele jaren arbeid op jacht naar het predicaat ‘kwaliteitsgame’. De PlayStation 3 had in de laatste jaren het verhalende prestigeproject The Last of Us, wat dit jaar moet worden geëvenaard door The Last of Us 2. Xbox brengt binnenkort een nieuw deel in de Gears of War-reeks op de markt, een serie die de vorige Xbox groot maakte. Beide games tonen al op voorhand hoe de industrie in zes jaar is veranderd: de vorige delen hadden een man in de hoofdrol, nu is dat een vrouw.

Ook het langverwachte Cyberpunk 2077 van de hand van de veelgeroemde studio CD Projekt Red moet volgens berichtgeving dit jaar in de schappen liggen. Het Poolse bedrijf belooft gouden bergen: een sfeervolle, haarscherpe stad vol menselijke verhalen en een schimmige onderwereld. En zou het eerste onafhankelijke project van gamelegende Hideo Kojima, Death Stranding, net zo hallucinant zijn als het lijkt? Na jaren vol cryptische trailers – beelden van Marslandschappen en Hollywood-acteur Norman Reedus zetten de toon – is er een goede kans dat we dat komend jaar te weten komen.

Oude bekenden

Andere oude bekenden keren onverwacht terug: voor het eerst sinds 2008 zien we weer een nieuw deel van het klassieke Devil May Cry, en voor het eerst in twaalf jaar is er weer een volwaardige game in de geliefde reeks Kingdom Hearts, waarin Disney-iconen samen met gamepersonages op avontuur gaan. Veel megastudio’s experimenteren ondertussen met nieuw werk. Zij vechten dit jaar ijverig om de titel ‘beste game van deze hardware-generatie’.

Voor de spelcomputerfabrikanten is die strijd al gestreden. Sony investeerde de afgelopen jaren bijzonder veel in eigen producties, Microsoft raakte haar belangrijkste gamemakers juist kwijt. Het regent nu imposante titels op de PS4 die de ene na de andere prijs winnen. Xbox-bezitters hebben het nakijken.

Microsoft is daarom driftig aan het winkelen in het aanbod van onafhankelijke kwaliteitsstudio’s. Het Amerikaanse bedrijf kocht onder andere Ninja Theory, dat een flinke reputatie heeft voor sterke vechtgames en in 2017 bijzonder werk maakte over psychose. Ook twee producenten van verhalende rollenspellen voor PC werden opgeslokt – dat genre maakte de afgelopen jaren een bescheiden heropleving mee. Wat Microsoft precies voor plannen heeft is nog onduidelijk; het bedrijf wil terrein herwinnen op zijn grootste concurrent, maar hoe?

Zo schuift de game-industrie langzaam weer een nieuw tijdperk in. Zelfs op de PC, een gamemarkt die al jaren muurvast verbonden is aan de heerschappij van webwinkel Steam, lijkt iets te broeien. Epic Games, de maker van gamehit Fortnite, kondigde vorig jaar plotseling een eigen digitale winkel aan. Het is de eerste serieuze uitdager voor Steam sinds de winkel de gamemarkt een decennium geleden compleet op haar kop zette: 2019 kan best wel eens een roerig jaar worden.