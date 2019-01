Chinese ruimtesonde is eerste op achterkant van de maan

Een Chinese ruimtesonde heeft donderdagochtend een succesvolle landing gemaakt op de achterkant van de maan. Dat meldt staatszender CCTV.

Het is voor het eerst dat een maanlander de achterkant van de maan, ook wel bekend als ‘Luna incognita’, bereikt. China had op 7 december een raket, de Lange Mars 3b, gelanceerd vanaf een platform in Xichang. De ruimtereis naar de maan duurde maar een aantal dagen, maar voor de landing zelf was meer tijd ingepland. De lander kwam neer in de buurt van de zuidelijke pool van de maan en stuurde ook een foto van die landing, die werd gedeeld door de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA.

De sonde Chang’e-4 is het eerste toestel dat op de achterkant van de maan landt en daardoor is China het eerste land dat een onderzoeksmissie op dat deel van het hemellichaam kan beginnen. Daarmee is een belangrijk doel van de missie - prestige - al behaald. Een speciale robot gaat nu verder onderzoek doen op het oppervlak van de maan. Volgens Chinese staatsmedia is de Aitken-krater het doel van die reis. Zo wil men weten of de grond aan de achterkant van de maan dezelfde samenstelling heeft als de voorzijde, het deel van de maan dat voor ons zichtbaar is.

De eerste foto van de achterkant van de maan, gemaakt door de Chinese maanlander tijdens de landing. Foto CNSA/Xinhua News Agency/AP De lancering van de raket die de Chang’e 4-maansonde de ruimte in voer. Foto STR/AFP

De South China Morning Post schrijft dat de rover (het ruimtekarretje) ook instrumenten aan boord heeft om biologische experimenten uit te voeren. De Chinese missie zal ook informatie vergaren of onderzoekswerk verrichten voor de studies van Nederlandse, Duitse, Zweedse en Saoedi-Arabische instituten.

In de geschiedenis van de ruimtevaart hebben wel meerdere sondes rondom de maan gecirkeld, en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft ook bemande missies naar de maan gestuurd. Het Chang’e programma van de CNSA had al eerder op de maan moeten landen; het programma loopt jaren achter. In 2019 gaat wel nog een tweede maanmissie van start, Chang’e-5. Die missie moet in december 2019 een maankar sturen, om twee kilo maanstenen te verzamelen en mee terug te brengen voor onderzoek.