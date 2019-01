Burgemeester Napels nodigt migrantenschip Sea Watch 3 uit in Italië

Burgemeester Luigi de Magistris van Napels nodigt het reddingsschip Sea Watch 3 uit om aan te meren in de haven van de Italiaanse stad. In een brief aan de hulporganisatie donderdag bedankt De Magistris de bemanning voor de reddingsactie en laat hij weten dat het schip welkom is. Aan boord bevinden zich momenteel 32 migranten.

Het is nog niet duidelijk of dit nu ook kan gebeuren. Met het voorstel lijkt de linkse burgemeester direct in te gaan tegen het beleid van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. De Magistris schrijft desnoods de migranten met andere boten op te pikken “in het geval dat de toegang tot de haven versperd wordt” door de regering. Er zouden volgens de burgemeester hiervoor twintig schepen klaarliggen.

Sea Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag en pikte bijna twee weken geleden migranten op voor de kust van Libië. Sindsdien probeert de bemanning aan te meren in een Europese haven. “We zijn diep ontroerd en blij dat Europese solidariteit nog steeds iets betekent”, schrijft de organisatie Sea Watch in een verklaring op Twitter.

Spanning loopt op

Ondertussen wordt de situatie aan boord van het reddingsschip steeds nijpender. Eerder deze week werden alle opvarenden vanwege de ruige zee benedendeks ondergebracht in een kleine ruimte, die normaal alleen bedoeld is voor zieke passagiers. Meerdere opvarenden zijn zeeziek geworden en bovendien lopen de onderlinge spanningen op, zo liet de Nederlandse arts Ayla Emmink aan boord van de Sea Watch 3 maandag weten.

Nederland denkt mee aan oplossing. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er nog geen beslissing is genomen wat er met het vaartuig en de migranten moet gebeuren. “De Europese Commissie neemt de leiding bij het zoeken naar een oplossing voor de opvarenden van dit specifieke schip. Nederland denkt mee en is bereid om een aantal van hen op te nemen. Dat proces is nog gaande”, zegt een woordvoerder. Mochten er daadwerkelijk opvarenden worden opgenomen door Nederland dan moeten zij de reguliere asielprocedure volgen.