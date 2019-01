Burgemeester bokst zich nieuwe jaar in: ‘Wij moeten de criminelen bedreigen’

Een deftig pak en een ambtsketting, verborgen onder een badjas. Met die outfit begon burgemeester Alex van Hedel woensdagavond in het gemeentehuis van Brummen, Gelderland, zijn nieuwjaarstoespraak. Hij stond in een boksring, handdoek om zijn nek, bokshandschoenen aan. Zijn speech, door een hangende microfoon, verdeelde hij in rondes. „Ik wil niet behoren tot de groep bedreigde burgemeesters”, riep hij. „Ik wil uitdragen dat criminelen zich bedreigd moeten voelen door de burgemeester!”

Van Hedel wil dat het bedreigen van burgemeesters in functie stopt, zegt hij telefonisch. „Op dit moment voelen veel burgemeesters zich bedreigd door de criminele sector. Als burgervader zijn burgemeesters zelf ook verantwoordelijk voor orde en veiligheid, samen met politie en justitie. De burgemeesters moeten de criminelen dus juist bedreigen, en niet andersom.”

Burgemeester Van Hedel praat in een boksmicrofoon Foto Leontine van Geffen-Lamers

Vorig jaar werd 43 procent van de burgemeesters in Nederland bedreigd, blijkt uit onderzoek. Sommigen moesten onderduiken, onder wie Jos Wienen van Haarlem. „Tijdens bijeenkomsten hoor ik verhalen van collega's die na de sluiting van een drugspand dreigbrieven krijgen", zegt Van Hedel „Bij anderen worden auto’s of huizen vernield.”

Van Hedel denkt niet dat andere burgemeesters aanstoot nemen aan zijn optreden. De actie is volgens hem juist bedoeld als steun naar hen, en naar de samenleving. Zelf is Van Hedel in zijn huidige functie niet bedreigd, zegt hij. Wel toen hij nog bij de politie werkte, onder meer als op straat als surveillant. Hij is niet bang dat hij door deze actie juist zal worden bedreigd. Hij heeft in het verleden een jaar gebokst.