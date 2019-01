Apple struikelt over China en upgradevermoeidheid

Aandelen Apple daalden donderdag met ruim 9 procent na de eerste omzetwaarschuwing van het bedrijf sinds de introductie van de iPhone in 2003. Het is de grootste koersdaling in vijf jaar tijd. De verkoop van iPhones in de afgelopen feestmaand viel tegen, met name in de voor Apple belangrijke Chinese markt. Daardoor komt de verwachte omzet zeker 5 miljard dollar lager uit, op 84 miljard.

In een brief aan beleggers wijt Apple-topman Tim Cook de tegenvallende cijfers aan de afnemende groei in China. „Het economische klimaat verslechtert door de spanningen in de verhoudingen tussen de VS en China. De toenemende onzekerheid drukt op de financiële markten en heeft effect op consumenten. We krijgen minder bezoek in onze winkels.”

Het is een direct verwijt aan het adres en beleid van president Donald Trump. Diens ‘America First’-aanpak heeft negatieve consequenties voor de Amerikaanse bedrijven die sterk afhankelijk zijn van export, Apple voorop.

NRC Future Affairs Techredacteur Wouter van Noort over hoe technologie onze samenleving razendsnel verandert. Inschrijven

Ook andere analisten zien de omzetwaarschuwing van Apple als signaal dat de Chinese economische groei vertraagt. „Apple is een graadmeter,” zegt de hoofdeconoom van analistenbureau Moody’s in The New York Times. „De iPhone is iets wat iedereen kent en iedereen koopt, dus als mensen hem ineens niet kopen, is dat een duidelijk signaal.”

In 2018 haalde Apple 52 miljard dollar omzet uit China, een groei van 16 procent ten opzichte van 2017. De totale omzet bedroeg 266 miljard dollar (circa 234 miljard euro).

Omdat Apple door z’n omvang zo’n stempel drukt op de elektronicasector, heeft een afnemende vraag naar iPhones ook gevolgen voor toeleveranciers van de iPhone. Chipmakers als Broadcom en Skywork Solutions zagen hun koers ook dalen. Het kan op langere termijn ook consequenties hebben voor toeleveranciers van chipmakers, zoals ASML. Donderdag daalde dat aandeel op de Amsterdamse beurs met ruim 4 procent.

Ruime marge

Apple haalt tweederde van zijn omzet uit telefoons en is gevoelig voor schommelingen in de verkopen. Het bedrijf hield al een slag om de arm toen het in de loop van vorig jaar de verwachte kwartaalomzet op 89 tot 93 miljard dollar raamde – een wel erg ruime marge.

Topman Cook besloot afgelopen najaar de losse verkoopcijfers van iPhones, iPads en computers niet langer te publiceren. Zo zou niet elke dip tot zorgen van beleggers leiden. Het past bovendien in de strategie van Apple om de omzetgroei niet alleen te halen uit de verkoop van hardware.

Lees ook dit achtergrondverhaal over de techbubbel: Techreuzen verloren 1.000 miljard dollar van hun recordwaarde. Loopt de lucht uit de techmythe?

Apple wil zijn bestaande iOS-bevolking – bijna twee miljard apparaten met hetzelfde besturingssysteem – maandelijks een rekening kunnen sturen voor diensten als Apple Music, opslag in iCloud en een tv-annex-videopakket. Apple bereidt daarnaast een kranten- en tijdschriftenabonnement voor. De dienstentak groeit snel, maar compenseert nog niet de dalende vraag naar iPhones.

De wereldwijde verkoop van telefoons daalde in het derde kwartaal van 2018 met 6 procent, volgens cijfers van onderzoeksbureau IDC. De opmars van Chinese smartphonefabrikanten is niet te stuiten. Huawei haalde Apple in en is nu na Samsung de grootste telefoonverkoper ter wereld; Xiaomi en Oppo veroverden ook een plek in de top 5.

Apple richt zijn pijlen op India, waar het bedrijf ook de iPhones wil laten produceren. In die ontluikende smartphonemarkt verkopen vooral betaalbare modellen van Samsung en Xiaomi goed.

Upgrademoe

Dat de vraag naar nieuwe telefoons stokt heeft Apple enigszins aan zichzelf te danken. De iPhone wordt, vergeleken met concurrerende Android-modellen, langer van updates voorzien. Daardoor krijgen oudere toestellen een tweede of zelfs derde leven. Goed voor het milieu, slecht voor de omzet van Apple.

Apple probeert de dalende verkoopcijfers te compenseren met duurdere toestellen. Eind 2017 werd de iPhone X geïntroduceerd, een toestel dat meer dan duizend euro kostte. De prijsverhoging zette eind 2018 verder door met de XS Max.

Ondertussen waaiert het productaanbod verder uit: Apple verkoopt nu zeven verschillende modellen iPhones, waaronder veel oudere toestellen. Zelfs de iPhone 7 uit 2016 is op dit moment nog ‘nieuw’ te koop. Dat betekent dat de meeste consumenten de meerwaarde van nieuwe gimmicks als Face ID, augmented reality en nog betere camera’s niet meer zien. Ze zijn upgrademoe, en willen niet mee in Apples aanhoudende prijsverhogingen.

Lees verder over de introductie van de iPhone X: Wie betaalt er ruim 1.000 euro voor een telefoon?

Dit bericht is op donderdag 3 januari om 16.10 uur geactualiseerd.