VS vragen Rusland om opheldering in zaak van gearresteerde ex-marinier

De Verenigde Staten eisen uitleg van Rusland over de arrestatie van de 48-jarige Amerikaanse ex-marinier Paul Whelan. Die werd afgelopen vrijdag in Moskou opgepakt op verdenking van spionage. “We willen weten waar hij nou precies van wordt beschuldigd”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag volgens persbureau Reuters.

Pompeo zei verder dat de VS de “onmiddellijke terugkeer” van Whelan naar diens thuisland eisen als blijkt dat hij “ten onrechte” vast zit. De bewindsman hoopte ook dat Amerikaanse diplomaten Rusland snel toegang zouden krijgen tot Whelan. Volgens het Russische persbureau RIA heeft Rusland de Amerikanen al toestemming gegeven Whelan te bezoeken.

Op hun beurt pakten de VS vorige zomer een Russin op, die ook zou hebben gespioneerd. Lees meer: Is de Russische student toch een spion?

Whelan werkt voor het auto-onderdelenconcern BorgWarner, waar hij verantwoordelijk is voor de beveiliging van fabrieken over de hele wereld. Volgens The Washington Post bezoekt hij Rusland regelmatig. Tijdens zijn loopbaan bij de mariniers, tussen 1994 en 2008, werd hij twee keer uitgezonden naar Irak. Uiteindelijk kreeg hij oneervol ontslag vanwege diefstal.

Bruiloft

Volgens zijn familie was Whelan in Moskou voor een bruiloft. Broer David liet dinsdag op Twitter weten dat de familie zich veel zorgen maakt over Whelans “veiligheid en welzijn”.

Als Whelan in Rusland vervolgd wordt voor spionage, kan hij een gevangenisstraf van tussen de tien en twintig jaar krijgen. Zijn familie zei dinsdag zeker te zijn dat Whelan onschuldig is.