VS schieten traangas op migranten Mexicaanse grens

De Amerikaanse autoriteiten hebben in de Nieuwjaarsnacht traangas afgeschoten op zo’n honderdvijftig migranten die probeerden het hek bij grensstad Tijuana over te komen. Een later gepubliceerde verklaring stelde dat de aanval een reactie was op stenengooiers, die weggeleid moesten worden van de migranten die het grenshek over probeerden te komen.

Volgens aanwezige journalisten van persbureaus AP en Reuters verliep de nacht echter anders. Zij zagen hoe de Amerikanen traangas afschoten op de groep migranten - onder wie kinderen en vrouwen - nog vóór er iemand iets gooide. Het stenenwerpen was volgens hen een reactie op het Amerikaanse geweld.

De Verenigde Staten stellen in hun verklaring dat “geen van de grenswachten gezien heeft dat een van de migranten aan het hek, inclusief kinderen, de effecten van de chemische middelen ondervonden”. Een journalist van AP zag echter minstens drie traangascilinders afgevuurd worden op de kinderen die het hek over probeerden te komen.

Naast traangas gebruikten de grenswachten ook pepperspray en rook. Op een foto van Reuters is te zien hoe een militair zijn wapen richt op de klimmende kinderen. Er zijn volgens de Amerikaanse verklaring 25 migranten, waaronder twee tieners, opgepakt.

Migrantenkaravaan

Eind november eindigde een karavaan met duizenden migranten uit Midden-Amerika in de Mexicaanse grensstad Tijuana. President Donald Trump sprak consequent van een “invasie van criminelen” en stuurde duizenden extra militairen naar de grens. Toen sommigen van de migranten de grenshekken over wilden klimmen, schoten de militairen ook toen al met traangas, waarop discussie ontstond over of traangas afgevuurd mag worden over landsgrenzen heen.

Tienduizenden migranten worden maandelijks opgepakt en vastgezet in overvolle Amerikaanse detentiecentra. Twee kinderen zijn door gezondheidsproblemen omgekomen in die centra.