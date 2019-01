Blote billetjes in het gras

Helaas verschijnt de krant niet op Nieuwjaarsdag, anders was dit recept perfect geweest voor 1 januari. Nu doen we het maar een dagje later. Dit gerecht met pronkbonen (de billetjes) en snijbonen (het gras) wordt onder meer in Groningen vaak op 1 januari gegeten, omdat vroeger dan het vak met gezouten snijbonen opengemaakt mocht worden.

Laat de gedroogde pronkers voor gebruik minimaal 24 uur wellen in ruim koud water. Doe de gewelde pronkers in een pan met water en breng aan de kook met wat zout. Laat op laag vuur ongeveer 90 minuten zachtjes koken.

Schil en was de aardappelen, verwijder de pitten en snijd de aardappelen in vieren. Kook de aardappelen in 15 tot 20 minuten beetgaar in water. Punt de snijbonen, was ze en snijd in kleine reepjes. Kook de snijbonen met een beetje water en zout beetgaar in 12 minuten. Giet de snijbonen af.

Giet de aardappelen af en stamp ze tot een puree. Roer dan de volle melk en boter erdoor. Meng vervolgens de snijbonen erdoor. Giet de pronkers af en meng die door de stamppot. Breng de stamppot op smaak met nootmuskaat en zout en peper.