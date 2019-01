Ruzie ging mogelijk om een omgestoten drankje

Er is weinig bekend over hoe, waar en waarom de 32-jarige Rotterdamse rapper Faisal Mssyeh, meestal Feis genoemd, in de nieuwjaarsnacht is doodgeschoten. Dit is wat er na een rondgang in de buurt en gesprekken met autoriteiten op woensdag naar boven kwam.

Om kwart over vijf in de ochtend van het nieuwe jaar schoot een Rotterdammer Feis dood op de stoep voor het Kaapverdiaanse café Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg.

Een vriend van hem vertelt op een geluidsopname, die circuleert via WhatsApp en in bezit is van deze krant en de politie, dat Feis diep in de nacht wat was gaan drinken in het Kaapverdiaanse café. Hij was daar volgens deze vriend samen met zijn broer Bilal.

In het café zou ruzie zijn ontstaan na het omstoten van een glas drank waardoor dit op de grond terecht kwam. Daarop zou de man die de drank besteld had Feis met een pistool bedreigd hebben. De 58-jarige Kaapverdische eigenaresse zou hen daarop het etablissement uit gewerkt hebben omdat ze geen ruzie in haar zaak wilde. De broer van Feis, Bilal, zou geïntervenieerd hebben in een vergeefse poging om de ruzie sussen.

In plaats daarvan trok een van de mannen een pistool waarna hij Feis en zijn broer neerschoot. Bilal ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie zegt dat de broer nog in leven is en wil niet bevestigen dat de ruzie verlopen is zoals op het geluidsfragment wordt verteld.

Pand vergrendeld

Wel bevestigt een woordvoerder van de politie dat Bilal in het ziekenhuis ligt en dat de ruzie begonnen is in café Iolanda. Op de deur van het café staat dat de politie het pand vergrendeld heeft. Volgens medewerker Jaap de Korte van het Pakistaans-Indiase restaurant Zainab Roshni Mahal naast cafe Iolanda heeft de politie het cilinderslot uit de deur van het café laten boren en er een nieuw slot in gezet. Daarna is het pand afgesloten en verzegeld met paarse stickers waardoor de eigenaren er niet meer in kunnen.

De straat was tussen half zes ’s ochtends en drie uur ’s middags op nieuwjaarsdag afgezet met rode linten, zeggen bewoners. Een van hen zegt dat ze haar woning niet in mocht omdat de politie niet wilde dat er iets zou veranderen aan de plaats delict voordat het sporenonderzoek afgerond was. De politie heeft een groot onderzoek naar de schietpartij ingesteld.

De meeste zaken rondom café Iolanda waren gesloten op oudjaarsavond en gingen op nieuwjaarsdag pas laat open, waardoor er weinig getuigen zijn. De politie roept dan ook getuigen op om erachter te komen wat er die nacht exact gebeurd is.

„Er hangen ook weinig camera’s in dit deel van de straat”, zegt eigenaar Bianca Koedam van café Steijn dat op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en het Heemraadsplein zit. Bij haar heeft de politie geen camerabeelden opgevraagd. Vraag is of dat nut had omdat zij alleen camera’s binnen in haar café heeft. Pal tegenover café Steijn pakte de politie een verdachte op die na de schietpartij was weggerend in de richting van Delfshaven. De politie heeft inmiddels vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar aangehouden en drie vrouwen van 15, 32 en 49 jaar.

De meeste ondernemers op de Nieuwe Binnenweg kenden Feis en zijn broer niet, hoewel zij opgroeiden in Rotterdam-West. Twee klanten van coffeeshop Out of Time aan de Nieuwe Binnenweg die in het rookhok zitten, kenden hen wel. Ze praten niet met de pers, maar laten de portier wel doorgeven dat „dat ze allebei een hart van goud hadden”.