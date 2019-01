Notulen ministerraad: Dales wilde ingrijpen in Srebrenica

Het was minister Ien Dales (Binnenlandse Zaken, PvdA) die in de wekelijkse ministerraad in april 1993 een vurig betoog hield voor ingrijpen in voormalig Joegoslavië. Ze wilde niet langer toezien hoe Bosnische Serviërs de bevolking van Srebrenica van de buitenwereld hadden afgesloten. „Nederland kan dat niet met schone handen laten gebeuren. Bij de aanloop naar en het begin van de Tweede Wereldoorlog is ook te lang de ogen gesloten voor wat er gaande was.”

De emotionele oproep van Dales is terug te vinden in de notulen van de ministerraad die woensdag door het Nationaal Archief in Den Haag zijn vrijgegeven. Zij wees er tijdens de vergadering op dat in „historisch perspectief zou worden geoordeeld” over hoe landen zich hebben opgesteld.

Het verslag van wat wekelijks in de ministerraad wordt besproken blijft 25 jaar geheim. In 1993 hadden de ministers van het derde kabinet-Lubbers (CDA en PvdA) het regelmatig over de burgeroorlog. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat Nederlandse militairen in 1994 de bescherming van de moslimenclave in Srebrenica in Bosnië op zich namen. Ruim een jaar later werd dit ‘veilige’ gebied door Bosnische Serviërs onder de voet gelopen. Minstens 7.000 jongens en mannen zijn toen afgevoerd en vermoord.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dat uitvoerig onderzoek deed naar de besluitvorming in Nederland rond Srebrenica, kon wel beschikken over deze notulen, maar mocht niets aan personen toeschrijven. Met het verstrijken van de geheimhoudingstermijn kan dat nu wel. Het is traditie dat het Nationaal Archief op elke eerste werkdag van het nieuwe jaar ‘Openbaarheidsdag’ organiseert. Rijksarchivaris Marens Engelhard die de dag woensdag officieel opende, noemde openbaarheid „een element van de rechtsstaat”.

Crisis in de coalitie

De vrijgekomen notulen uit 1993 bieden ook nieuw inzicht in een kwestie die bijdroeg aan de breuk tussen premier Lubbers (CDA) en zijn beoogde opvolger, Elco Brinkman: de WAO-crisis. Tussen coalitiepartijen CDA en PvdA was een conflict ontstaan over het aantal arbeidsongeschikten in Nederland, dat was gegroeid tot ruim 900.000. Omdat de partijen het niet eens werden, ging CDA-fractievoorzitter Brinkman onderhandelen met oppositiepartij VVD. De PvdA was hier woedend over. De naderende kabinetscrisis werd uiteindelijk opgelost met het beroemde ‘bami-akkoord’. Onderdeel van dat akkoord was dat Brinkman moest stoppen met de onderhandelingen met de VVD, die juist tot een doorbraak hadden geleid. Een hevig teleurgestelde Brinkman zei later dat Lubbers met een kabinetscrisis had gedreigd. Lubbers ontkende dat hij Brinkman met dit dreigement onder druk had gezet.

Wat Lubbers tegen Brinkman heeft gezegd, is niet vastgelegd. Maar in de ministerraad dreigde Lubbers in januari 1993 voortdurend met een kabinetscrisis. De premier waarschuwde in een „persoonlijke opmerking” voor een „crisissituatie” als het kabinet er niet zelf uit zou komen. In de raad nam Lubbers het weliswaar op voor Brinkman, die „maandenlang onheus bejegend” was door de PvdA. Maar hij zei ook dat „verbreking van de coalitie” op de loer lag, nu het CDA met de VVD aan het praten was. Vicepremier Wim Kok (PvdA) probeerde hierop de ruzie tussen CDA en PvdA te sussen en noemde de val van Lubbers III „een mogelijkheid, maar geen zekerheid”.

Na het bami-akkoord bleef Lubbers zijn coalitiegenoot onder druk zetten. De PvdA moest in het compromis slikken dat verzekeraars geen acceptatieplicht zouden krijgen voor alle werknemers die zich tegen arbeidsongeschiktheid moeten verzekeren. Staatssecretaris Elske ter Veld (Sociale Zaken, PvdA) accepteerde dat, maar vroeg om „enige ruimte” voor de PvdA-fractie om hierover een mening te geven. Lubbers dreigde meteen wéér met een kabinetscrisis. Als dat zou gebeuren, dreigde Lubbers weinig dualistisch, „zal dat een politieke explosie teweegbrengen”.