‘Netflix verwijdert aflevering na klacht Saoedi-Arabië’

Netflix heeft een aflevering van een komedieserie in Saoedi-Arabië verwijderd na een klacht van het land. In de aflevering bespreekt komiek Hasan Minhaj de moord op journalist Jamal Khashoggi en bekritiseert hij Saoedi-Arabië. Dat meldt Financial Times dinsdag.

In de serie Patriot Act with Hasan Minhaj zegt de komiek in de aflevering: “Het zou een goed moment zou zijn om onze relatie met Saoedi-Arabië te heroverwegen. En ik zeg dat als moslim en Amerikaan.” Ook heeft hij kritiek op de leidende rol die het land speelt in de oorlog in Jemen en noemt hij Saoedi-Arabië “autoritair”.

Klacht

Netflix heeft nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht maar bevestigt in Financial Times de aflevering in Saoedi-Arabië te hebben verwijderd. Het bedrijf laat weten vorige week een klacht te hebben ontvangen van het ministerie van Informatie omdat de aflevering in strijd zou zijn met een wet tegen cybercriminaliteit. Het bedrijf laat in de krant weten:

“We zijn een groot voorstander van artistieke vrijheid en hebben deze aflevering alleen in Saoedi-Arabië verwijderd nadat we een geldig wettelijk verzoek hadden ontvangen om te voldoen aan de lokale wetgeving.”

Saoedi-Arabië houdt nog altijd vol dat kroonprins Mohammed bin Salman vooraf niet wist van de moord op Khashoggi. Internationaal wordt deze verklaring met veel scepsis ontvangen. Zo lieten enkele Amerikaanse senatoren begin december na een briefing van inlichtingendienst CIA weten dat de kroonprins wel degelijk achter de moord op de journalist zit.

Bekijk hier een deel van de aflevering: