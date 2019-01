Mexicaanse burgemeester enkele uren na beëdiging doodgeschoten

Alejandro Aparicio, de burgemeester van het Mexicaanse dorp Tlaxiaco, is dinsdag enkele uren na zijn beëdiging doodgeschoten. Dat heeft de gouverneur van de staat Oaxaca Alejandro Murat bekendgemaakt. Er is een verdachte aangehouden.

Volgens de openbaar aanklager was de kersverse burgemeester onderweg naar een bijeenkomst in het stadhuis toen één of twee daders het vuur openden, meldt persbureau AP. Zeker vier omstanders raakten gewond bij de schietpartij. Volgens de lokale krant Quadratin Oaxaca gaat het om raadsleden.

Laffe aanval

Politieke moorden zijn geen uitzondering in Mexico. Volgens de digitale Mexicaanse krant Animal Politico waren de verkiezingen van afgelopen jaar de meest dodelijke in de recente geschiedenis. Meer dan honderdvijftig politici kwamen om het leven. De laatste dode viel slechts enkele dagen geleden, toen María Ascensión Cruz Torres, pas verkozen tot gemeenteraadslid van Mazatepec, werd vermoord.

Verschillende politici hebben zich uitgesproken over de moord op burgemeester Aparicio. Gouverneur Murat zegt de actie “ernstig te veroordelen” en kondigt een uitgebreid onderzoek naar de dader of daders aan. Yeidckol Polevnsky, voorzitter van de partij Beweging voor Nationale Vernieuwing (Morena), spreekt over een “laffe aanval”.