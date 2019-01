Zes doden en zestien gewonden bij treinongeluk Denemarken

Bij een treinongeluk in Denemarken zijn woensdag zes mensen om het leven gekomen. Dat laat de Deense politie weten in een verklaring. Ook raakten zestien mensen gewond. Zij verkeren allemaal buiten levensgevaar.

Het ongeluk gebeurde rond 07.35 uur op de Grote Beltbrug die de eilanden Funen en Seeland met elkaar verbindt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat de passagierstrein werd geraakt door een “onbekend voorwerp” maar gaf verder geen details. De trein was onderweg van de stad Odense naar Kopenhagen. De politie houdt om 12.00 uur een persconferentie.

Volgens lokale media zou het gaan om een groot doek dat van een goederentrein was gekomen die in tegengestelde richting reed. Deze zou op de passagierstrein terecht zijn gekomen waardoor de trein plotseling moest remmen. Op foto’s is te zien dat de goederentrein bier van het Deense merk Carlsberg vervoerde. De bierbrouwer bevestigde woensdagochtend dat een trein van het bedrijf betrokken was bij het ongeluk.

Aan boord van de passagierstrein zouden ongeveer 160 mensen zijn geweest. De brug is voor het treinverkeer gesloten. De politie had woensdagochtend een evacuatiecentrum ingericht maar heeft deze inmiddels weer gesloten omdat het niet meer nodig was. Het is nog niet bekend wanneer het treinverkeer weer op gang komt.

Op het moment van het ongeluk was het slecht weer en waaide het hard. Het is nog niet duidelijk of de weersomstandigheden iets met het ongeluk te maken te maken te hebben.

‘Maak geen foto’s’

De brug is voor automobilisten in oostelijke richting weer geopend maar de politie roept mensen op zoveel mogelijk weg te blijven van de brug. “We hebben al verkeersproblemen die alleen maar erger worden, hoe meer auto’s er aankomen”, laat de politie in een verklaring weten. Ook roept de politie op geen foto’s van de plaats van het ongeluk te maken.

De Zweedse premier Stefan Löfven betuigt via Twitter medeleven met de nabestaanden en spreekt van een “vreselijk treinongeval”. Ook de bestuursvoorzitter van het spoorbedrijf, Flemming Jensen, laat op de Deense televisie weten “dat zijn gedachten uitgaan naar de familie” en zegt dat ze er alles aan doen om de klanten en familie van de betrokkenen te helpen.