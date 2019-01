IJs onder het glazen plafond

Natuurijs is gevaarlijk, wakken en scheuren liggen op de loer en tussen ijs en koek-en-zopie zit te veel afstand. Plus het gebrek aan een bankje om schoen voor schaats te verwisselen zonder natte sok of broek. Nee, dan de kunstschaatsbanen.

Die bevinden zich ook nog op de mooiste locaties, zag de fotoredactie. Neem Rockefeller Center in New York. Daar kun je schaatsen onder de beroemde kerstboom – altijd een Noorse fijnspar, dit jaar een beschaafde 22 meter hoog.

Geen kunst maar een plak ijs schittert op dit moment in het Grand Palais. Voor 12 euro per kind tot 29 euro per volwassene mag je er onder het glazen plafond pirouetjes draaien. Maar niet te breed, er zijn meer, véél meer mensen dan jij.

Een opmerkelijke bevond zich in de Gotische Gouwekerk in Gouda. Billen worden daar niet meer door houten banken gepijnigd, maar een goede uitglijder op het ijs werkt mogelijk even louterend. Intussen is de ijsbaan verhuisd naar de Grote Markt. Met dit jaar zelfs een Grand Café Koek en Zopie, gelegen áán de baan.